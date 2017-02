Vestirsi per coprirsi? Coprirsi per vestirsi?

Parola d’ordine: coprirsi ! Con la primavera bisogna far attenzione agli spifferi d’aria. Per scongiurare il pericolo di qualche malanno stagionale fasciatevi la gola, il petto e la testa. Comprate cappelli e foulard di cotone o di seta e avvolgetevi per non correre rischi. Le case di moda si divertono sorprendendoci e scioccandoci. Le ultime sfilate hanno presentato molti capi bellissimi e altrettanto discutibili . Il tutto condito da fiori, colori e forme. In questo pot-pourri di vecchie e nuove tendenze anche i pois hanno ritrovato un angolo di celebrità. La cosa che, secondo me, mette tutti d’accordo sono i vestiti che coprono e non svelano . In pratica per essere fashion bisogna aggiungere t-shirt a maglie e gonne a pantaloni . Avere tanti capi addosso è la vocazione dell’ultima ora. Diciamo che con questo "barba-trucco" potete ingannare tranquillamente la bilancia. Perché pensarsi più snelle sotto tutta la stoffa che ci consigliano di indossare aiuta ad affrontare la temuta prova costume .

Gli outfit consigliati prevedono l’uso di cardigan, mantelle e mantelline.

Ed ancora ‘fazzoletti’ per il collo di tutte le dimensioni e grandezze. I colori più gettonati sono il bianco, il beige e tutte le tinte che si prestano a combinarsi per ingolfarci. Spiccano il giallo, il rosa confetto, l’azzurro e il celeste.

Non mancano però i contrasti con il rosso e il nero come protagonisti delle trame. Fra questi quella a fiori si presta maggiormente. E’ uno stile molto casual, adatto ad una gita in barca così come in campagna. Finché non si capirà se fa freddo o caldo vestirsi a cipolla tornerà decisamente utile.

Ma per la sera il nero domina ancora la scena con i suoi vari risvolti. Ritornano – ma non credo che siano mai veramente andati in vacanza – gli stili dark e punk-metallaro. La pelle e l’ecopelle unite a calze a rete dal ritmo contorto. Ed ancora cinture e camicie a quadri giganti un po’ strappate si guadagnano uno spigolo di attenzione. Tutti capi coinvolti in un gioco di stili scanzonati e attenti al dettaglio. Sembrerà di essersi vestiti a vanvera, ma in realtà per un outfit del genere bisognerà perdere molto tempo davanti allo specchio. Soprattutto perché le calze a rete non sono adatte a tutte le mise. Ma cercare un compromesso è un buon modo per non rinunciare alle proposte dell’ultima ora.

Ma anche lo stile elegante in abito lungo o in tailleur avrà il suo cantuccio di gloria. Quest’ultimi sono capi che difficilmente finiranno in cantina quindi se potete non risparmiatevi.

Acquistate sempre un buon completo giacca e pantalone così come un tubino di ottima fattura.