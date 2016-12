13 aprile 2015 Telefilm di culto: come vestirebbero oggi gli amici di F.R.I.E.N.D.S.? Rivisitiamo lo stile e il look dei protagonisti della celebre serie, alla luce delle tendenze più modaiole di oggi. Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Sempre per la serie che cosa indosserebbero oggi i ragazzi delle nostre serie TV preferite e che hanno fatto storia tra gli anni ’90 e i primi del 2000, dopo aver rivisitato lo stile dei raggazzi di Beverly Hills 90210 , ci siamo voluti immaginare i look degli amici di F.R.I.E.N.D.S La serie raccontava la quotidianità di un gruppo di amici che vive nel West Village, Manhattan.

Grande protagonista e futura stella del cinema era Jennifer Aniston nei panni di Rachel Green, ragazza ricca e viziata in cerca di evasione dal controllo del padre. Il suo stile all’interno della vicenda è sempre impeccabile, anche grazie al lavoro presso Ralph Lauren. La scelta non poteva quindi che ricadere sul brand statunistense.



Ex compagna di studi di Rachel è Monica, giovane cuoca piena di nevrosi e ossessioni, maniaca del controllo e delle regole, a casa della quale spesso si ritrovano gli amici all’interno della serie. Per lei abbiamo pensato ad un look minimal e pulito, camicia e pantalone, in pieno stile Jil Sander.



Eccentrica ed espansiva, totalmente anticonvenzionale, è Phoebe. La ragazza lavora come massaggiatrice e ha una passione sfrenata per la musica. Il collegamento tra l’anticonformismo eccentrico e l’abbigliamento di Phoebe ci porta ad associarla ad un brand che è tutto fuorché rinchiuso dentro le regole della moda: Desigual, con i suoi colori e le sue fantasie si adatta perfettamente al suo carattere.



Il bello della serie è Joey, un ragazzo di origini italiane, che aspira a sfondare nel mondo della recitazione, instancabile playboy coinquilino del più pacato Chandler. Se la serie fosse girata oggi, ce lo siamo immaginato vestito in Abercrombie, brand Usa famoso per vestire modelli statuari e dall’aria decisamente sensuale.



Chandler è tutto il contrario di Joey: analista contabile, composto e preciso, con una ironia sottile, nonostante il sarcasmo e la battuta sempre pronta, non ha molto successo con le donne. Ci piace immaginarlo con un abbigliamento adatto al suo lavoro: serio e composto come Burberry.



Ross, fratello di Monica e da sempre innamorato di Rachel, è un nerd paleontologo che fa da “voce della ragione” del gruppo ma è noto anche per gli eccessi di ira. Nerd ma non troppo, oggi lo avremmo visto bene con un look Hugo Boss casual.



