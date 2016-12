Come vestirebbero oggi i ragazzi di Beverly Hills?

07:00 - Ve li ricordate i ragazzi di Beverly Hills 90210? Erano gli anni ’90 e loro erano un gruppo di adolescenti dell’alta borghesia residenti nel quartiere VIP di Los Angeles. Sembrano passati anni luce e, a riguardare gli episodi, i look ci sembrano così retrò che non si può fare a meno di domandarsi: ma se Beverly Hills fosse girato oggi, che cosa indosserebbero i protagonisti?

C’era Brandon Walsh, fratello di Brenda, punto fermo della serie. Posato e riflessivo, saggio e più maturo della sua età, ragazzo dall’aria semplice nelle sue camicie giacche abbinate ai jeans, lo abbiamo immaginato in un look Diesel con camicia, gilet, un jeans spalmato e Dr. Martens.



Brenda, gemella di Brandon, è tutto il contrario del fratello dal punto di vista caratteriale, ma ce la ricordiamo nei tentativi di sembrare più grande rispetto alla sua età. Ce la siamo immaginata in un look Celine, sobrio e dalle linee pulite.



La più bella della scuola era la bionda Kelly, ragazza fragile e dalla vita amorosa tormentata, ossessionata dalla cura maniacale del suo aspetto fisico. Tante volte l’abbiamo vista in vestitini fantasia, con look romantici e giovani. Se il telefilm fosse girato oggi, probabilmente il suo look sarebbe Twin-Set Simona Barbieri.



E poi c’è Steve, la simpatica canaglia. Tipico ragazzo di Beverly Hills, ricco, viziato ed arrogante, sempre in bilico tra un look sportivo ed uno classico, ce lo siamo immaginati in Richmond, con un abito chiaro abbinato a t-shirt e sneakers, dall’aria spensierata e poco pretenziosa.



Tra tutti loro poi c’è la studentessa modello Andrea, non particolarmente affascinante, la secchiona è più interessata al probabile futuro brillante che al look. Tuttavia, se dovessimo cercare oggi le sue camicette di pizzo, i jeans a vita alta e gli abitini coloniali, la scelta ricadrebbe su Dolce&Gabbana.



Donna è invece la ragazza angelica, che vive sotto una severa educazione cristiana, ma che in fatto di look, non si fa certo scappare le tendenze eccentriche di quegli anni. L’associazione è stata immediata: Donna sarebbe vestita in Moschino, of course!



Il grande amore di Donna, David, è un simpatico pasticcione appassionato di musica. Più piccolo rispetto agli altri, con un look decisamente vicino al mondo dello skate, oggi Abercrombie sarebbe la sua “divisa”, con camicia a quadri, jeans bagghy e cappellino.



Ultimo ma non meno importante tra i personaggi di spicco della serie, vero sex symbol del gruppo, Dylan è un ragazzo solo e pieno di problemi. Il suo look era decisamente da “bad boy”: jeans e giacca di pelle. Oggi a vestirlo potrebbe essere Philipp Plein, nelle cui collezioni non mancano mai giacche in pelle e jeans da cattivo ragazzo.



