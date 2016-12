Piccoli principi: il look dei figli delle star

Tra le principessine italiane, protetta dai social da mamma Ilary e papà Francesco, Chanel Totti è la biondissima figlia del capitano della Roma.



Nathan Falco Briatore sembra essere uno dei piccoli principini che crescono in Italia, sempre super cool grazie alla mamma Elisabetta Gregoraci, sembra un Briatore versione mini.



Copia esatta della mamma è Chloe Interrante, figlia tutta moda di Guendalina Canessa e Daniele Interrante: la mamma la sta crescendo con lo spirito della fashion blogger.



Ma il più chiacchierato in assoluto tra i bimbi delle star italiane è, come d'altronde lo è la mamma, Santiago de Martino, figlio della bellissima Belen Rodriguez e del ballerino Stefano de Martino. I video e le immagini di Santi invadono ogni giorno il web e mostrano lo stile del bimbo che sembra già avere un futuro nel mondo dello spettacolo.



Vera e propria icona di stile già alla sua tenera età è Harper Seven Beckham, figlia del calciatore e della ex Spice Victoria. La bimba, oltre ad essere bellissima, ha uno stile impeccabile, proprio come la mamma, oltre ad essere sempre presente alle sfilate al fianco niente poco di meno che della Sacerdotessa della moda Anna Wintour.



Alle sfilate, insieme a mamma e papà, partecipa anche North West, figlia di Kanye West e Kim Kardashian. La mamma posta immagini della piccola vestita già come una star, senza risparmiarle la copia in versione mini degli abiti che Kim indossa.



Lei ha addirittura partecipato ad una canzone della mamma e ha recitato con lei nel video, destinata al mondo dello spettacolo, Ivy Blue Carter, figlia di Jay-Z e Beyoncè, è una piccola principessa che nelle immagini postate su Instagram dalla mamma gironzola con una coroncina in testa o per i corridoi della Casa Bianca, come un bimba qualsiasi (o quasi).



Anche Maddox Pitt, figlio della coppia Brad e Angelina, è un ragazzino super chiacchierato, spesso presente agli eventi del cinema con mamma e papà, il suo stile sembra già quello di un adulto di Hollywood.



