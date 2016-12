Moda, tempo di vestitini: tutte le scarpe (comode) da abbinare

-Mocassini a punta metallizzati: sì, sono davvero un trend e stanno divinamente con completi bianchi come gonnelline e giacche, dando un tocco grintoso e cittadino al look.



- Platform “carrarmato”: che forse non sono il massimo della femminilità ma sembra che tutti le amino per praticità e comodità. Candela Novembre ci mostra come portarle anche sotto un abito lungo dalla stampa quantomeno impegnativa.



-Sandali gladiator: ormai una certezza nel guardaroba primavera/estate, sono comodi e stilosi indossati praticamente con tutto, dall’abitino al jeans distressed.



-Slip-on: le sneakers non sneakers, che si infilano in un gesto e non hanno quell’aria così sportiva. Sono perfette con shorts, jeans, tutine.



-Sneakers alte: meglio se particolari come quelle di Miu Miu, ricoperte di glitter, da portare come scarpine preziose abbinate ad un abito elegante e romantico.



-Sneakers classiche: ormai sdoganate, vanno bene su tutto: sì anche con un abito da sera lungo con lo spacco. Non avete limiti con un paio di Adidas superstar.



-Sneakers platform: per chi non vuole rinunciare all’altezza che da un tacco e alla comodità della scarpa da ginnastica, sono perfette come le porta Gigi Hadid, abbinate a gonna e crop top per un giro di shopping in città.



