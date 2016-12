Moda: il look giusto per evitare la walk of shame il giorno dopo

Alzi la mano chi non si è mai trovata in questa situazione. Ricordo ancora la sensazione di disagio del concierge di un hotel mentre attraverso la hall vestita di pelle un mercoledì mattina di lavoro come un altro.

Se volete evitare queste situazioni, seguite qualche piccolo suggerimento da adottare quando non siete totalmente certe che tornerete a casa e avrete un cambio assicurato.



La cosa più semplice da fare è studiare un look adatto ad una serata ma che sia anche (quasi) adatto alla mattina dopo: jeans, che vanno sempre bene, una scarpa bassa ma stilosa, niente di esagerato come top.



Anche un look “night-to-day”, studiato “a strati” per essere versatile dalla sera alla mattina, quando uno stivale con i leggings può essere accettato se portato con un bel cappotto, è perfetto per evitare la walk of shame.



Il maglione “salvatutto”, se riuscite ad “infilarlo” nel look della serata avrà una doppia funzione: vi terrà caldo durante la sera e potrete infilarvici dentro la mattina dopo, smorzando anche il look più complicato.



Il maxi-cappotto che nasconde il look della sera prima: sono tornati di moda, approfittatene! Il cappotto lungo fino alla caviglia sarà super cool durante la vostra serata e vi proteggerà da ogni sguardo la mattina dopo!



Le sneakers: se avete una borsa dove infilare il vostro paio più leggero e versatile, portatele con voi! La moda ha sdoganato le scarpe da tennis con qualsiasi look: potrete spacciarvi per delle fashion insider!

Lo stesso vale per qualsiasi altra scarpa bassa e casual che potete trovare! Il vostro look cambierà immediatamente tono.



E’ vero, quest’anno vanno di moda i top lingerie e non potete di certo rinunciarvi in vista della vostra serata. Ma è altrettanto vero che sono comunque super cool se li abbinate a dei maxi-maglioni o maxi cardigan, che potete utilizzare la mattina dopo per darvi un tono.

E siccome sono tornati gli anni ’80, potete anche avere con voi una t-shirt da infilare sotto il top: sarete immediatamente vestite e conformi alla società della mattina!



Ultimo ma non meno importante consiglio: portate sempre con voi un rossetto di colore tenue, da sostituire al rosso della serata!



In cerca di spunti? www.privategriffe.com