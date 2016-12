Matrimonio: il look per le damigelle e gli invitati d’inverno

In realtà il matrimonio in inverno consente anche più di quello in estate. Potete riproporre i colori pastello, che diventano immediatamente fiabeschi in una cornice da favola. Se il vestito vi pare troppo leggero, potete sempre restare al caldo con un bolero o un coprispalle in pelliccia, per completare il look. Non sono esclusi i colori crema, rosa antico, azzurrino, violetto. Se la sposa vuole, le damigelle invernali possono anche optare per colori burgundy o bordeaux, abbinati al colore caramello di una giacca di visone caldo.



Anche per le invitate vestirsi per un matrimonio sotto la neve può risultare più semplice del previsto: se amate stare calde, potete scegliere un combinato maglioncino di cashmere e gonna in tulle, il tutto in toni chiari ed impreziosito da dettagli brillanti come la pochette, una collana o una cintura. Anche per le invitate è ok il rosa antico, da mixare con un tocco di nero degli accessori. La combinazione verde smeraldo e blu notte vi sorprenderà: finite il look con accessori dorati e sarete elegantissime.



Se non amate le gonne, potete optare per un pantalone prezioso, meglio se il matrimonio si svolge la sera, da abbinare ad una giacca a contrasto bon ton. Anche se poco consueto, il rosso vi stupirà: abbinatelo a dettagli nude per un risultato incredibilmente chic.



Per chi ama i colori scuri, l'abitino blu è perfetto, da portare anche con accessori neri e un pellicciotto! Se invece vi piace il pizzo, il colore della stagione è il bordeaux, da abbinare a orecchini di perle e accessori neri. A proposito di nero: le damigelle total black sulla neve sono state sdoganate!



E per lui? Anche gli ometti saranno felici di partecipare ad un matrimonio sotto la neve, dove potranno sfoggiare maglioncini di cashmere e perché no, degli spezzati in pieno stile inglese.



