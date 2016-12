Fashion Alphabet: M come Marni

07:00 - I nostri appuntamenti del martedì con la storia della moda dalla A alla Z approdano alla lettera M, saldamente presidiata da Marni. Come di consueto, tante curiosità e stili da scoprire insieme a privategriffe, primo negozio online in cui comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. La settimana prossima sarà la volti della lettera N di Nike.

Consuelo Castiglioni è una signora minuta che si dice essere timida, ma è un’autentica forza della moda. Con i suoi modi sussurrati ne ha scritto capitoli eccentrici, ha fatto abiti per borghesi sopra le righe e spiriti liberi, per bohémiennes che amano vestirsi e divertirsi Ha fondato il brand nel 1994 facendo della pelliccia, allora un articolo molto tradizionale, qualcosa di totalmente diverso, facile da indossare e suscettibile delle variazioni del gusto e delle stagioni.



La pelliccia è certamente il punto di forza del marchio, le lavorazioni sono sempre inattese, come le proporzioni: è stata la protagonista della collezione AI 2014, voluminosa, vaporosa, ma soprattutto usata a pannelli sono in certe sezioni sui capispalla in maniera del tutto innovativa. Ma alla pelliccia non possiamo non aggiungere le scarpe, spesso sandali delle platform scultoree che fanno breccia nel cuore delle fashionista, e i gioielli, rigorosamente finti, esageratamente grossi e colorati, come delle caramelle, sovente in plastica o con degli inserti di materiali inconsueti quali le piume.



Secondo Jenna Lyon, la vice presidente del marchio americano J. Crew, Consuelo Castiglioni incarna lo spirito dell’era post Tom Ford: le donne possono osare, oggi, non essendo apertamente sexy, per un occhio maschile, ma piuttosto attraverso il colore, le stampe (da Marni è un tripudio di fantasie mescolate, un clash di pattern), le forme (che da Marni sono voluminose, inusuali, funky).



Anche al colosso svedese H&M non è ovviamente sfuggito l’affare proponendo a Marni una collaborazione nel 2012. I capi sono andati a ruba in poche ore durante l’inaugurazione.



Per festeggiare i vent’anni del marchio, durante la settimana della moda a settembre, Castiglioni ha voluto evitare qualsiasi maniera troppo prevedibile, qualsiasi celebrazione antologica o party di vario tipo. Ha preferito aprire un mercato dei fiori – il già leggendario Marni Flower Market – che ha catturato veramente tutti.



Esplora l'universo di Marni con privategriffe.com, il portale di second hand- first choice, con il migliore usato di alta qualità controllato e selezionato.