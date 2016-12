Fashion Alphabet: F come Ferré

07:00 - Continuano, come ogni martedì, gli appuntamenti con la storia della moda dalla A alla Z. Dopo la E di Etro è la volta della lettera F come Ferré, il grande interprete della camicia bianca, suo capo - icona. Tante curiosità e stili da scoprire insieme a privategriffe, primo negozio online in cui comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. L’appuntamento con la lettera G come Gucci è per martedì prossimo.

Lo chiamavano lo stilista architetto. Si era laureato in architettura al Politecnico di Milano nel 1969, prima di dedicarsi alla moda con un debutto quasi per caso, disegnando accessori e bijoux. Ma se dal momento della sua dipartita, nel 2007, sembra essersi conclusa l’età dell’oro nel suo regno, Gianfranco Ferré era e rimarrà nella storia come uno dei capisaldi del Made In Italy.



È il 1978 l’anno in cui apre la maison: il suo stile si imporrà nella capacità di creare abiti come sculture, che tracciano la silhouette di una donna forte e sofisticata e raccontano storie del suo tempo. Lo notano i francesi, e sul finire degli anni Ottanta viene chiamato a Parigi, a dirigere la celebre maison Christian Dior. Nel 1996 nasce la linea jeans e un paio di anni più tardi il quartier generale della maison si trasferisce nello storico Palazzo Gondrand in Via Pontaccio a Milano, oggi passato di mano.

Lo chiamavano l'architetto e a Gianfranco Ferré piaceva così, soprattutto per la visione architettonica che aveva dell'abbigliamento, che spesso risentiva inoltre, specie nel décor, di influenze orientali, retaggio del periodo trascorso in India al servizio di un'azienda di Genova.



Il caposaldo della sua moda rimane, a distanza di tempo, la camicia bianca: protagonista assoluta la scorsa primavera di una mostra al Museo del Tessuto di Prato (dal titolo: La camicia bianca secondo me) constava di 27 pezzi esposti, selezionati lungo tutto il periodo di una carriera a capo del marchio che porta il suo nome.



"Il design di un vestito, di un mobile, di una casa, una stanza, una strada, una città sono la stessa cosa, derivano dal medesimo procedimento".

Così diceva Gianfranco Ferré. Grande amante delle arti venne infine nominato presidente dell'Accademia di Belle Arti di Brera, a pochi mesi dalla sua morte improvvisa.



