Fashion Alphabet: E come Etro

É tutta una questione di timing, anche nella vita. Bisogna saper accelerare o rallentare quando è necessario.(Ippolito Etro).



Chi ama la moda, e soprattutto i tessuti, non può non conoscere Etro, una delle marche più famose di Milano, capitale italiana della moda. La maison nasce alla fine degli anni ’60 quando il patriarca Gimmo Etro decise di puntare tutto sulla qualità del tessuto scegliendo le fibre nobili e naturali, disegni originali e preziosi oltre a colorazioni innovative.

Negli anni il marchio ha mantenuto lo stesso stile dal design moderno, sempre originale e legato alle tecniche di stampa. Non a caso simbolo e cifra identificativa di Etro è diventato il Paisley (l’albero da dattero che simboleggia la vita): unito ad altre forme geometriche e ai colori più accesi rende l’abbigliamento donna e uomo unico nel suo genere ed estremamente chic.

Se non si conosce bene questo marchio, ci si deve aspettare un turbinio di colori e di regalità quasi spirituale che non solo tende a rendere fashion una donna, ma soprattutto a vestirla di qualità, sottolineandone dolcemente la personalità con colori e fantasia. Brio e raffinatezza in ogni outfit. Questa è la proposta di Etro.



Difficile individuare un solo must have di Etro perché la casa di moda milanese, dall’inizio votata al tessuto, è diventata un colosso anche nel mondo collezioni della casa, della pelletteria e dei profumi, esportando la sua ostinata ricerca della qualità e del meglio in tutti i campi del design. Per questa ragione vi segnaliamo tre diversi tipologie di articoli da inserire nelle vostre wish list:



- Borsa in pelle - La pelletteria di Etro non può mancare nella vostra lista shopping. Il consiglio migliore per apprezzarla nel suo design e nella sua qualità unica è scegliere una borsa di lusso come i bauletti che uniscono ai tagli più semplici colori o particolari della tradizione per renderle dei capolavori in grado di assecondare l’outfit di ogni giorno



- Scialle in cashmere - Si dice che Etro abbia una collezione di oltre 150 scialli in cashmere risalenti al diciannovesimo secolo ed ispirati al loro simbolo del paisley, che ogni giorno fungono da generatore d’idee per Veronica e Kean Etro che rispettivamente sono a capo della linea abbigliamento donna e abbigliamento moda. Per cui perché non abbandonarsi ad un accessorio come lo scialle che è in grado di abbracciarci dolcemente durante gli inverni più duri?



- Camicia con stampe - Se non ve la sentite di osare con un abito, ma non siete abituate ad indossare gli accessori come scialli e borse, la soluzione migliore è quella di puntare sulla famosa linea di camicie della maison: sfruttano le tendenze delle stampe e propongono temi sempre colorati da abbinare a outfit dai colori neutrali e tenui. Insomma un’ottima risorsa per poter dare un po’ di particolarità ai propri look senza cadere nell’eccentrico. Ne apprezzerete la qualità estrema sulla pelle.



Ultima curiosità per chi ama scoprirne di più su questa casa di moda: come noi hanno creato un simpatico “alfabeto” per conoscerne tutti i segreti e il lifestyle di una delle famiglie più fashion di Milano.