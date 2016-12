Fashion Alphabet: B come Balenciaga

12:06 - Continua, come ogni martedì, la serie di appuntamenti che percorrono la storia della moda dalla A alla Z. Ogni settimana vi proponiamo gli elementi che contraddistinguono le migliori Maison nazionali e internazionali: dopo lo stile inconfondibile di Armani, eccoci alla lettera B di Cristóbal Balenciaga. Tante curiosità e stili da scoprire insieme a privategriffe, primo negozio online in cui comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. L’appuntamento con la lettera C di Chanel è per martedì prossimo.

B COME BALENCIAGA

Sono proprio questi ultimi a costituire anche per noi i must have di questa maison storica della moda. Balenciaga, infatti, collezione dopo collezione, affascina tutte le donne con uno stile sempre attuale che propone l’essenza stessa del colore e della forma. Tra gli accessori che proprio non possono mancare ad una principessa moderna e fashionista ritroviamo:



- Le borse in pelle – Che siano maxi bag o pochette, le borse Balenciaga sono un vero accessorio di culto. Semplici nella forma, ma insieme rese preziose da particolari belli e funzionali, tra cui piccole borchie, tasche e cerniere, sono le compagne ideali di outfit casual-chic, ma possono anche completare un look prezioso per le occasioni più formali.



- Le scarpe - C'è è chi ucciderebbe pur di avere un armadio dedicato interamente alla calzature, simile a quello di Carrie Bradshaw nel famoso telefilm. Chi si sente così non può non possedere, o per lo meno non aver mai provato, un paio di Balenciaga. Dalle monocolore in pura pelle fino ai modelli più estrosi, le scarpe Balenciaga nascondono sempre piccoli dettagli di stile in grado di trasformare l’accessorio in qualcosa di unico ed molto desiderabile. Insomma, le scarpe Balenciaga sono l’equivalente contemporaneo della scarpetta di cristallo di Cenerentola.



- Le biker jacket - Balenciaga ha regalato alle donne uno dei capi più cult della storia della pelle che ritorna a dare un tocco di personalità ai nostri outfit. Stiamo parlando della biker jacket che il marchio ripropone nell’essenza del colore, per donare un fascino ribelle e senza tempo alle donne che la indossano.



