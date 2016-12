Fashion Alphabet: A come Armani

16:12 - Prende il via oggi un nuovo appuntamento che percorrerà la storia della moda dalla A alla Z. Ogni settimana vi proporremo gli elementi che contraddistinguono le migliori Maison nazionali e internazionali, iniziando dallo stile inconfondibile di Armani. Tante curiosità e stili da scoprire insieme a privategriffe (www.privategriffe.com), primo negozio online dove comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. L’appuntamento con la lettera B è per martedì prossimo.

A COME ARMANI

Quando si pensa alla moda non si può non pensare ad Armani. Re Giorgio è considerato il genio indiscusso dello stile italiano. Si è presentato al mondo con i completi maschili innovativi, proposti nel celebre film “American Gigolo”, con Richard Gere nel ruolo di protagonista.



Armani ha portato innovazione e uno stile iconico nella moda maschile, ma ha raggiunto le sue più alte espressioni di bellezza nell’abbigliamento donna. Le sue sete, le linee morbide, i colori pacati capaci di sottolineare la femminilità in modo unico hanno fatto innamorare le dive del red carpet mondiale, ma anche le donne in carriera e le fashioniste più sfegatate. Un capo Armani è il classico a cui non si rinuncerebbe mai e il moderno di cui ci si innamora a prima vista. Che si tratto di un abito o di un semplice accessorio, scegliendo il marchio Armani non si sbaglia mai, anzi si riesce a raggiungere sempre il giusto equilibrio tra raffinatezza e casual e ci si propone come vere donne di classe. Per questa ragione nel nostro guardaroba non dovrebbero mai mancare questi must have del marchio :



• Borsa: nella sezione accessori donna del brand decisamente le borse sono quelle che più riescono a far innamorare noi donne. Che siano maxi da giorno, medie e bon ton o ricamate da sera, le borse Armani sono veri e propri bijoux di stile che sottolineano con grazia ogni outfit rendendolo speciale.

• Giacca: non si può pensare all’abbigliamento da donna senza una giacca firmata Armani. Sono sempre aggraziate, destrutturate al punto giusto e perfette sia per i look formali da ufficio sia per quelli del tempo libero, magari durante qualche viaggio un po’ Riviera Life, come canta Carol Emerald con gran classe.

• Vestito da sera: che sia lungo o corto non ha importanza. Qualsiasi vestito di Armani è la scelta perfetta per regalarsi un capo raffinato da sfoggiare nelle grandi occasioni e da accompagnare con scarpe di altrettanta importanza, per essere la regina della serata.



Tre elementi base che una volta indossati vi faranno sentire l’eco della battuta più famosa dello stilista meneghino: “L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”..