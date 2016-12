Come seguire la moda senza finire sul lastrico?

I cambiamenti vanno veloci, i trend sono sempre nuovi ogni settimana, trasportati dalle immagini sui social, i grandi brand si sono conformati alla velocità di produzione dei fast fashion, ma con i soliti prezzi. Ma se si ha un budget limitato e non si è Chiara Ferragni, che guadagna almeno 8 milioni di dollari l’anno, come si fa a stare dietro alla moda senza finire sul lastrico?

Ecco alcuni consigli utili:

- salvate le immagini dei look che vi piacciono e individuate i pezzi chiave per comportli

- se non avete buttato tutti i vostri vestiti di gioventù o avete accesso al guardaroba della nonna, non sottovalutate questa risorsa. Ricordate che la moda torna sempre e quello che vi sembrava datato l’altro ieri potrebbe rivelarsi utile domani.

- usate la vostra creatività: se non avete la possibilità di spendere €800 euro per una giacca di jeans piena di stampe (sì, adesso vanno proprio quelle) non andate in panico. Tra due mesi non sarà più di moda e non avrebbe senso spendere soldi, perciò createla voi! Acquistate delle toppe con i disegni che più vi piacciono e cucitele a piacere! Oltre al risparmio avrete la soddisfazione di un capo “couture”!

- adattate i vecchi abiti: a volte è solo questione di “come” si indossa un capo. Una camicia, portata dentro o fuori i pantaloni può fare una grande differenza. Lo stesso vale per tutti gli altri pezzi del vostro guardaroba.

- aggiornate sempre la vostra “collezione di look” e quando vi state vestendo andate a rivederli per controllare di restare fedeli all’ispirazione.

- per alcuni prodotti purtroppo non si può fare molto: la borsa del momento non è ricreabile. Però se vi mettete nell’ottica che sono solo oggetti e non volete essere proprietarie a vita di tutto quel che comprate, potete provare ad acquistare e rivendere quando il trend è passato. Meglio se acquistate usato, in modo da partire comunque da un prezzo inferiore rispetto al negozio.



Non sapete da dove partire? Provate a vendere e acquistare "second hand" su www.privategriffe.com