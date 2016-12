4 novembre 2014 Cosa mi metto sotto il cappotto Una selezione di abiti eleganti e preziosi che scoprono le gambe anche d’inverno. Perché non fa mai troppo freddo per sentirsi femminili Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Sì, è vero, l’inverno di solito si ha voglia di coprirsi con quanti più strati possibili e dimenticarsi di gonne e sandali, ma non bisognerebbe rassegnarsi a mandare in letargo la femminilità. Anzi, grazie all’aiuto di due fedeli alleati – ovvero, un buon cappotto e un paio di calze coprenti – ecco come “scoprire” le gambe anche durante questa lunga stagione fredda che ci attende. Di pelle, fascianti, che giocano di trasparenze: scegliete il vestito che più fa per voi.

Le passerelle in proposito sono state chiare: per l’autunno/inverno 2014 un abito, preferibilmente scintillante e prezioso, non deve mancare nell’armadio di nessuna. Scampanato è meglio: glitter come quello cortissimo di Saint Laurent che piacerà alle più giovani, bon ton come quelli di Valentino e Louis Vuitton, o nei toni dell’azzurro carta da zucchero (ma di pelle) come vuole Gucci. E se di togliervi il cappotto non ne avete alcuna intenzione, perché non scegliere un “coat-dress” – letteralmente: un abito cappotto – come quello di Carven?



Per le occasioni particolarmente speciali, Blumarine e Francesco Scognamiglio preferiscono il vedo-non-vedo mentre da Emilio Pucci la maglia non è mai stata così seducente. Definisce bene la silhouette il vestito ad anfora di Asos a stampa animalier mentre è adatto anche al giorno l’abitino in arancio brillante di Lazzari.



Iper raffinato quello a blocchi di colore di Max Mara, che fascia il corpo senza stringere e definisce le forme. Da ravvivare con accessori importanti, invece, l’abito grigio di Isabel Marant, che si porta solo con i tacchi. Per chi ama le stoffe importanti, c’è il modello in broccato sontuoso di Dolce & Gabbana, mentre sono semplici e adatti a tutti i look l’abito a quadri di Mango e quello in ecopelle di Zara, per i quali vi concediamo una scarpa bassa, magari un mocassino come quelli che vi abbiamo consigliato.



