Quali mocassini scelgo? I consigli su come orientarsi tra i diversi modelli

07:00 - Le calzature autunnali sono tendenzialmente pesanti e svolgono un’azione di protezione nei confronti del piede, ma la praticità può spesso far rima anche con estetica e moda. Scoprite le varianti selezionate in fatto di mocassini, tra tinte scure e linee contemporanee.

Partiamo dal presupposto che non tutte le calzature stanno bene a tutte le fisicità, nel caso specifico dei mocassini si tratta proprio di una tipologia di scarpe da scegliere con le dovute accortezze, tenendo conto della propria silhouette nonché fisicità. Se per esempio non siete molto alte, il consiglio è quello di abbinare delle flat shoes a un paio di pantaloni a vita alta, lievemente morbidi sui fianchi, in modo da slanciare discretamente la figura. Al contrario, se il vostro fisico è piuttosto slanciato, via libera a pantaloni aderenti, anche a vita bassa.



Tra gli e-commerce online, potrete trovare diverse tipologie di mocassini, ci sono quelli con effetto animalier di Isabel Marant étoile, in delicato cavallino, oppure gangsta style firmati Miu Miu, con suola in cuoio bicolori bianchi e blu. Per lo stile collegiale ci hanno invece pensato da Saint Laurent, decorando il modello di mini borchiette, ma anche da Tod’s e MSGM. Qualcosa di colorato? C’è la proposta rosa con suola a contrasto di MM6 Maison Martin Margiela.



