Le dodici donne dello Zodiaco

Le 12 donne dello zodiaco 1 di 12 Instagram Instagram Le 12 donne dello zodiaco Simona Ventura - Ariete 2 di 12 Afp Afp Le 12 donne dello zodiaco Melania Trump - Toro 3 di 12 Afp Afp Le 12 donne dello zodiaco Angelina Jolie - Gemelli 4 di 12 Olycom Olycom Le 12 donne dello zodiaco Pamela Anderson - Cancro 5 di 12 Instagram Instagram Le 12 donne dello zodiaco Madonna - Leone 6 di 12 Instagram Instagram Le 12 donne dello zodiaco Belen Rodriguez - Vergine 7 di 12 LaPresse LaPresse Le 12 donne dello zodiaco Kate Winslet - Bilancia 8 di 12 LaPresse LaPresse Le 12 donne dello zodiaco Emma Stone - Scorpione 9 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Le 12 donne dello zodiaco Maria De Filippi - Sagittario 10 di 12 LaPresse LaPresse Le 12 donne dello zodiaco Kate Middleton - Capricorno 11 di 12 Afp Afp Le 12 donne dello zodiaco Jennifer Aniston - Acquario 12 di 12 Instagram Instagram Le 12 donne dello zodiaco Sharon Stone - Pesci leggi dopo slideshow ingrandisci

Il percorso delle donne verso il raggiungimento dei propri diritti non è stato facile. La giornata internazionale della donna, che si festeggia l’8 marzo, è nata negli Stati Uniti nel 1909 per celebrare le conquiste femminili e si festeggia anche in Italia dal 1922.

Per quanto riguarda le donne italiane, basta tornare indietro di meno di un secolo per stilare un elenco infinito di diritti acquisiti: diritto di usare il proprio cognome, diritto di divorzio, diritto di voto, diritti come mamme lavoratrici, diritto di pari retribuzione rispetto all’uomo, diritto di aborto, e tanti altri. Il diritto all’adulterio femminile, prima considerato reato, è stato ottenuto nel 1968!

Come hanno fatto?



Le neuroscienze hanno dimostrato che il cervello femminile contiene più connessioni di quello maschile, che invece contiene più neuroni. Ed è per questo che la donna ha un intuito più sviluppato, oltre alla capacità del multitasking – fare più cose contemporaneamente. Il concetto del multitasking, però, forse è sfuggito un po’ di mano perché ci si aspetta che ogni donna sia una versione evoluta di Wonder Woman. E la cosa buffa è che son proprio le donne ad avere le più alte aspettative verso se stesse. Non sono disposte a rinunciare a nulla: né alla carriera, né alla famiglia né all’amore né ai figli né a un fisico in forma.



Se nell’Era dei Pesci le donne venivano sfruttate e dominate, nell’Era dell’Acquario vi è un ritorno al Divino Femminile in onore alla divinità, alla grazia e alla forza delle donne.

E in questo processo di emancipazione femminile, è tornato di moda parlare del culto della Dea Madre, risalente al Neolitico. La Dea Madre era considerata la generatrice del mondo e del cielo. Incarnava gli aspetti fondamentali della vita in una visione matriarcale: dalla fertilità alla generazione della vita, dalle sue capacità di dare nutrimento alle capacità di mediare tra umano e divino. Protettiva e severa, assumeva vari nomi: Lilith per gli Ebrei, Isis per gli Egiziani, Kali per gli Indiani, Gea per i Greci, etc. Secondo alcune fonti, il cristianesimo avrebbe riunito gli archetipi della Grande Madre nella figura della Vergine Maria.



E astrologicamente che caratteristiche hanno le 12 donne dello Zodiaco? Scopriamolo segno per segno. Ricordiamo però che in astrologia la femminilità è rappresentata dalla Luna e perciò, se conoscete il Segno in cui si trova la Luna nel vostro Tema Natale, potete leggere pure quello per una visione più completa del vostro profilo!



ARIETE - Ecco le figlie di Marte, le guerriere dello Zodiaco! Le donne del segno hanno spesso un lato maschile marcato e non si mettono problemi a svolgere attività prettamente da uomo. Amano stare in prima linea e son sempre pronte a difendere se stesse e le loro amiche da chiunque osi intralciare il loro cammino. Anche come mamme sono protettive ed esaltano i talenti dei loro figli. Sono donne forti, audaci. Prendono l’iniziativa tanto quanto gli uomini, anche in amore. Questo non significa che non apprezzino gesti gentili e galanti. Anzi, sono molto esigenti nei confronti dei loro partner. Tra le rappresentanti del segno ricordiamo l’esplosiva Lady Gaga, la super Simona Ventura e la grandissima Fiorella Mannoia, reduce dal suo ultimo grande successo di Sanremo.



TORO - Le donne del Toro si contraddistinguono sempre per la loro calma e pacatezza. Ma guai a pestar loro i piedi! Sono molto determinate e tenaci, sanno quello che vogliono e non permettono a niente e nessuno di ostacolarle, a costo di metter da parte il proprio orgoglio. Sono donne concrete e hanno bisogno di una certa stabilità economica. Questo consente loro una vita agiata, in cui godere appieno di tutti i piaceri della vita, dal cibo al sesso. Sono amanti fedeli e passionali, spesso gelose e possessive. Come mamme non faranno mai mancar nulla ai loro piccoli, soprattutto da mangiare! Tra le esponenti del segno ricordiamo Rita Levi Montalcini, la first lady Melania Trump e l’attrice Gal Gadot, protagonista del film “Wonder Woman” che uscirà nei cinema a giugno.



GEMELLI - Sono le donne che non invecchiano, le eterne ragazzine! Oltre all’aspetto, ciò che le rende sempre giovani, è la loro mente. Sono donne brillanti, intelligenti, aperte, socievoli e comunicative. Sanno essere autonome, ma tendono a cercare partner in cui trovare quel punto stabile che non riescono a trovare in se stesse. Per loro l’intesa mentale è più importante di quella fisica. Sono amiche piacevoli e divertenti, ma incostanti e non sempre affidabili. Come mamme spesso fanno confusione tra il ruolo di mamma e figlia, ma si sa: a loro piace giocare! Tra le esponenti del segno ricordiamo Angelina Jolie, Elena Lucrezia Corner - la prima donna laureata al mondo - e l’astrofisica Margherita Hack, a cui forse non sarebbe piaciuto essere citata in un oroscopo.



CANCRO - Spesso non se ne rendono conto, ma la Luna le rende donne molto belle e femminili. Sono tenere e dolci, non sempre sicure di sé. La forte emotività rende il loro umore instabile e possono passare da momenti in cui sognano ad occhi aperti a momenti in cui vedono tutto nero. Si commuovono facilmente e non reagiscono bene ad eventuali critiche. In amore hanno bisogno di compagni forti: l’idea dell’uomo-macho è quella che le eccita maggiormente. Dietro la facciata tenera nascondono la forza dell’acqua (il loro elemento) che sa scavare nella roccia. Sono le mamme per eccellenza! Tra le rappresentanti del segno ricordiamo la complessa pittrice messicana Frida Khalo, l’avvenente bagnina di “Baywatch” Pamela Anderson e la sindaca di Roma pentastellata Virginia Raggi.



LEONE - Le regine dello zodiaco si riconoscono facilmente: sono sempre al centro dell’attenzione! Sono donne forti, coraggiose, attive e competitive. Devono sempre dimostrare di essere le più belle e le più brave. E questo le spinge ad avere ambizioni molto elevate. Sono amanti generose e passionali: in amore danno tutto e pretendono altrettanto. Sono leali e di fronte a un tradimento si trasformano in belve feroci. Di fronte alle lusinghe invece diventano teneri agnellini. Sono mamme premurose e hanno molte aspettative nei confronti dei loro figli, dei quali mettono in mostra ogni qualità! Tra le esponenti del segno ricordiamo la regina del pop Madonna, la regina dei blog Selvaggia Lucarelli e Rosina Ferrario, che fu la prima donna ad ottenere un brevetto di volo.



VERGINE - Sono le donne più organizzate dello zodiaco: attente e precise in ogni circostanza. Non escono di casa con un capello fuori posto. Nel lavoro sono molto efficienti e ben volute sia dai superiori che dai colleghi, che si possono avvalere dei loro preziosi e disponibili consigli. Sono donne concrete e anche in amore ricercano quell’aspetto materiale che, a volte, rischia di farle apparire delle fredde calcolatrici. Sanno essere invece amanti molto trasgressive. Sanno prendersi cura dei propri figli con estrema dedizione, ma di fronte a sogni poco concreti rischiano a volte di tarpar loro le ali. Tra le esponenti del segno ricordiamo la bellissima e sensuale Belen Rodriguez, l’eccellente scrittrice di romanzi gialli Agatha Christie e Madre Teresa di Calcutta.



BILANCIA - A loro piace farsi notare per la loro eleganza o per il loro profumo. Può sembrare superficiale ma, per loro, la bellezza è un biglietto da visita che permette di far strada in vari campi della vita. Sono donne intelligenti e hanno una vita sociale molto attiva. Frequentano ambienti chic e sono amanti dell’arte e della giustizia. Non amano la solitudine e per questo capita spesso che si trovino invischiate in leggere storie sentimentali nate semplicemente per colmare il loro bisogno di vivere in coppia. Come mamme sono comprensive, ma non risparmiano le critiche ai loro figli. Tra le rappresentanti del segno ricordiamo il ministro Beatrice Lorenzin, l’attrice hollywoodiana Kate Winslet e la scrittrice sarda Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura.



SCORPIONE - Basta un solo sguardo, magnetico e penetrante, per capire che ci si trova davanti ad una donna dello Scorpione. Sono donne misteriose e non si lasciano conoscere troppo facilmente. Si divertono a giocare con la loro intuizione per scoprire il profilo psicologico delle persone con cui hanno a che fare. Sono donne estreme: o amano o odiano. E se amano, lo fanno con intensità e passione travolgente. Sono amanti gelose e vogliono condividere tutto coi loro partner. Sono anche molto vendicative. Come mamme sanno essere molto affettuose e tenere ma difficilmente i loro figli scamperanno alle punizioni! Tra le rappresentanti del segno ricordiamo la fantastica Julia Roberts, la donna di scienza Marie Curie e la premiatissima protagonista di “La La Land” Emma Stone.



SAGITTARIO - Col loro irrefrenabile bisogno di comunicare, le donne del Sagittario riescono a incuriosire chiunque coi loro discorsi interessanti. Sono donne solari, allegre e piene di vitalità. Amano viaggiare: con una valigia in mano diventano le donne più felici del mondo. Amano stare a contatto con la natura e amano fare sport, spesso a livello agonistico. I loro interessi sono spesso anche di natura spirituale: conoscono un po’ di tutte le religioni. Impossibile annoiarsi al loro fianco. Sono amanti focose ed esuberanti. Come mamme si impegnano, ma spesso diventano troppo bacchettone. Tra le rappresentanti del segno ricordiamo la simpaticissima Paola Cortellesi, la campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May e Maria De Filippi, onnipresente nelle tv italiane.



CAPRICORNO - Le figlie di Saturno hanno un aspetto austero e trasmettono un certo rigore. Non è semplice entrare nel mondo delle loro emozioni, anche loro fanno fatica. Sono donne tenaci, dure, rigorose e disposte al sacrificio pur di ottenere i tanto desiderati successi lavorativi. Questo le porta però a trascurare il campo sentimentale. Sono attratte da partner più grandi e maturi di loro. Per sciogliersi, hanno bisogno di partner affettuosi, che riescano a tirar fuori il loro lato più dolce e femminile. Come mamme sono molto autoritarie e, alla lunga, diventano delle grandi maestre di vita. Tra le esponenti del segno ricordiamo le composte Kate Middleton, Michelle Obama ed Edwige Fenech - a dimostrazione che anche le donne Capricorno sanno essere calde e sensuali.



ACQUARIO - Prima di essere donne, loro sono “esseri umani” e in quanto tali si devono battere per vedere rispettati i propri diritti e quelli dei loro simili, di conseguenza anche delle donne. Sono donne anti-convenzionali: non sono patite dello shopping e non piangono davanti a un film d’amore. Sono indipendenti e autonome, difficilmente chiedono aiuto. Hanno menti vivaci e sono molto affascinanti. Non sono amanti drammatiche e tendono a mantenere rapporti amichevoli con i loro ex. Come mamme adottano il modello di mamma-amica, perdendo così parte della loro autorevolezza. Tra le rappresentanti del segno ricordiamo Jennifer Aniston, la cui ultima “genialata” è stata rifiutare un invito a cena del suo ex Brad Pitt, la giornalista Daria Bignardi e la cantante Shakira.



PESCI - Perse tra le nuvole, ecco le donne Pesci! Sono donne sognatrici e romantiche, sensibili e intuitive. Nei loro occhi si possono leggere le loro emozioni. Avere un’amica pesci è una garanzia: si prendono cura amorevolmente di chiunque ne abbia bisogno. Quando sono innamorate, sono uno spettacolo! Nella vita di coppia sanno essere delle sensuali geishe, pronte ad accontentare i desideri dei fortunatissimi partner. Dietro la loro ingenuità apparente, si nasconde una sottile malizia che le rende molto attraenti. Sono però capricciose e prepotenti. Come mamme sono apprensive e molto sbadate. Tra le esponenti del segno ricordiamo la campionessa paralimpica Beatrice Maria Vio (Bebe), la straordinaria Sharon Stone e la giovane cantante italiana Francesca Michielin.