Il cappotto rimane sempre un must senza tempo

18:09 - Quest’anno i cappotti sembrano la novità della stagione. Per come vengono presentati nelle riviste sembrano dei capi nuovi ed originali: la scoperta dell’anno, stile leggins (quando vennero riproposti si gridò quasi al miracolo). Come avrete ormai capito l’originalità nella moda, almeno negli ultimi anni (per non dire decenni) è un concetto molto discutibile. Continua la tendenza della riproposizione delle vecchie mode in una chiave più moderna, attuale e talvolta estrosa. Diciamo che a volte l’esperimento riesce altre volte un po’ meno. Ma ritorniamo alla scoperta dell’inverno: i cappotti.

Premesso che ancora in molte regioni italiane il cappotto è bandito dall'armadio perché le temperature sono quasi estive; soltanto l’idea di indossarlo ci far star male: sudiamo senza muovere un muscolo. Nell'attesa ho comprato diverse riviste 'che si occupano di cappotti’ - sempre soldi spesi bene - e una di queste ha catturato la mia attenzione (silenzio stampa sul titolo). Questa rivista sostiene che ti basterà uno sguardo per riconoscere il tuo cappotto – di solito tutti noi riconosciamo quelli degli altri e li acquistiamo per regalarli a Natale -; lo so che sono polemica, ma non tutte le donne hanno due neuroni che vagano nel cervello quando decidono di dedicarsi allo shopping. Come sapete per me è sempre una questione di stile. E allora passiamo in rassegna qualche modello e lasciamo perdere gli slogan.



Girando vedrete cappotti in panno di lana (soprattutto color cammello) con cappuccio, a doppiopetto sempre in lana ma si trovano anche in panno, poi quello con il collo che si stacca, quello dritto in lana mohair (questo si trova nei colori più disparati ed eccentrici), non dimentichiamoci dei cappotti over in panno (con questo potete coprire pure il vicino), in tweed; ma coloro che decidono di avere semplicemente tutti gli occhi addosso devono acquistare un bel cappotto in panno maculato. Basterà questo innocuo capo per non far mai affievolire il vostro ricordo nella mente di amici e parenti. Naturalmente trovate anche quelli classici: neri sotto il ginocchio, per dirne uno. Questo tipo di cappotto non passa mai di moda, al massimo la lunghezza (ma grazie ad una brava sarta o sarto potete sempre adattarlo ai tempi).



Mi raccomando una volta individuato il cappotto giusto per voi, provatelo con attenzione perche d'inverno il primo capo che mettiamo in mostra è proprio questo (o eventuali piumini e giubbotti); dovrete sentirvi a vostro agio, vi dovrà cadere a pennello e assicurarvi una mise invidiabile. Ignorate, dunque, le riviste di moda che vi consigliano di osare e di comprare cappotti eccentrici o diversi dal solito: molto probabilmente lo indosserete una volta e poi, con la scusa di aspettare l'occasione giusta per ri-indossarlo, si suiciderà nel vostro armadio. E l'armadio non è un cimitero per vestiti poco o non usati!