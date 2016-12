3 di 10 Afp

Afp

Impara a litigare con intelligenza con il partner

3 SAI GESTIRE LA RABBIA? – A molte persone non è mai stato insegnato come venire a contatto con le emozioni in maniera autentica e fluida. Le conseguenze sono assai nefaste. Anche da adulti, infatti, accade di non saper far capire agli altri come ci sentiamo davvero. Questo genera un'immensa rabbia, a cui, fra l'altro, non sappiamo come rispondere perché siamo stati cresciuti con l'idea che la rabbia sia un'emozione negativa, da reprimere. Ascoltare i tuoi reali bisogni ti permetterà di avvicinarti al tuo mondo interiore.