Ficu, il formaggio per vegetariani made in Sicilia

Chi l'ha detto che i vegetariani non possono mangiare i formaggi? Basta fare un viaggio in Sicilia per scoprire che, per la preparazione di questo alimento, non bisogna necessariamente utilizzare il caglio animale, prelevato da itelli o agnelli e quindi rifiutato da chi non consuma carne. Grazie ad alcune piante, infatti, è possibile realizzare formaggi con caglio vegetale, come quello ricavato dal cardo, dal carciofo selvatico e dal dolcissimo fico, che anche i vegetariani possono consumare.