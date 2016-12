Scrub al caffè per gambe a prova d’estate

Un ottimo ingrediente naturale da utilizzare per uno scrub fai da te è il caffè, efficace e poco costoso. Quindi, da oggi, smettete di buttare via la posa. Anzi, iniziate a considerare la moka come una vera e propria alleata di bellezza. Con i fondi di caffè potrete infatti preparare in casa un efficace scrub, ottimo anche per contrastare la cellulite e mantenere le gambe giovani e belle.

Gli scrub sono particolari preparati con i quali si possono rimuovere dall'epidermide le cellule morte e le impurità, favorendo la rigenerazione dei tessuti epiteliali.



Questa applicazione a base di caffè è particolarmente indicata in caso di cellulite e ritenzione idrica. Anzi, per sfruttarne al meglio questo effetto anti-buccia d'arancia, vi consigliamo di ripeterla una volta a settimana anche su ventre, cosce e braccia. I risultati non si faranno attendere. Inoltre grazie alla caffeina potrete contrastare anche la comparsa dei fastidiosi e antiestetici capillari in evidenza nelle gambe.



COME PREPARARE LO SCRUB - Mettete da parte la posa del caffè, che di solito si butta via fra gli scarti umidi, e miscelatela con l'olio d'oliva, fino ad ottenere un composto liscio e spalmabile; potete aggiungere anche cannella in polvere e zucchero di canna, per favorire l'azione esfoliante del vostro scrub naturale.



IL PROCEDIMENTO– Applicate lo scrub sulla pelle inumidita, eseguendo movimenti rotatori lenti. Lasciate agire per dieci minuti e sciacquate abbondantemente con acqua tiepida. Asciugatevi tamponando delicatamente e, infine massaggiate le gambe con una crema nutriente e idratante.



IL CONSIGLIO - Evitate l'applicazione nelle zone più delicate del corpo, specialmente nel contorno occhi, e in caso di irritazioni e problematiche di natura dermatologica. Per mantenere la cute morbida idratatevi correttamente e seguite una dieta che contenga alimenti ricchi di vitamina E ed A (olio extra vergine d'oliva, olio di soia, frutta secca).



