Pesto: la salsa amica del cuore

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – La prima ricetta del pesto sembra risalire all'Ottocento. Secondo la tradizione, gli ingredienti indispensabili sono sette: foglie di basilico di Pra' giovani, olio extra vergine di oliva, pinoli italiani, Parmigiano-Reggiano, fiore Sardo, aglio di Vessalico, sale marino grosso.



LE PROPRIETA' - Il pesto è un ottimo condimento per chi vuole rimanere in forma e rinforzare l'organismo. Il basilico e l'aglio depurano fegato, stomaco e intestino, rinforzano il cuore, abbassano il colesterolo e rinforzano le difese immunitarie. I pinoli, dai benefici antiossidanti, e l'olio d'oliva, invece, sono ricchi di grassi buoni e di minerali preziosi per la salute della pelle e delle articolazioni. In abbinamento al polipo, inoltre, si fa il pieno di omega 3 e di tutte le sostanze di cui è ricco il pesce.



LA RICETTA: TORTINO CON PESTO E POLIPO (gentilmente offerta da Aldelio di Osteria Pucci - Roma) Iniziamo facendo bollire per 10 minuti mezzo chilo di polipo in abbondante acqua. Spegniamo quindi il fuoco e lasciamo freddare il polipo dentro l'acqua di cottura (questo procedimento lascerà il polipo tenero), quindi tagliamolo a pezzetti. Impastiamolo insieme a mezzo chilo di patate lessate e tagliate a loro volta, regoliamo di sale e pepe quanto basta e componiamo quattro polpette con l'aiuto di un coppapasta. A questo punto colare un cucchiaio di pesto, ne servono in totale circa 200 grammi, su ogni polpetta. Decoriamo con lamelle di cipolla rossa, tagliata non troppo fine, passate nella farina e fritta in padella. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - Abbrustolite il pane e adagiatevi sopra il pesto ligure. Abbellite e arricchite l'antipasto aggiungendo delle fettine sottili di radicchio, che lo rende ancora più nutriente e ricco di proprietà benefiche.