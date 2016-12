Le proteine del latte di bufala sono alleate di forza e bellezza

07:00 - Ma chi ha detto che per essere in forma bisogna dire “mai più” a tutti i formaggi? E’ vero, sono un alimento molto ricco di calorie, ma consumarne delle quantità moderate aiuta a stare più in forma senza dover litigare con la bilancia. Lo dimostra il fatto che le caseine contenute nei formaggi sono molto utili agli sportivi per il loro documentato effetto anabolico, ovvero di costruzione muscolare.

L’INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – Parliamo nella fattispecie della stracciatella di bufala, un latticino, preparato con latte bufalino, di tradizione pugliese. Si tratta di un formaggio fresco, di colore bianco, fatto di panna e pezzi di pasta filata.



LE PROPRIETA’ - E’ un alimento ricco di proteine, calcio, sali minerali e lipidi; pur essendo un formaggio ricco di acqua è classificato come formaggio grasso, ma si può utilizzare anche in regimi dietetici poveri di calorie. Da valutare anche l'importante ruolo che questo tipo di latte assume in cosmesi: il suo acido lactobionico è in grado di proteggere i tessuti dall'azione dei radicali liberi e di nutrire la pelle favorendo la sua idratazione.

LA RICETTA: ZUPPETTA FRESCA DI POMODORI GIALLI E ROSSI AL BASILICO E PEPE CON STRACCIATELLA DI BUFALA, ERBA CIPOLLINA E KAMUT (gentilmente offerta da Il Margutta Ristorarte - Roma)- Pulire e frullare nel mixer 400 grammi di pomodori a grappolo, mezza cipolla di Tropea, due cetrioli, sale, pepe e 40 gr di olio extravergine d'oliva. Mettere la crema in frigo. Tagliare a spicchi i pomodorini colorati (80 grammi di gialli, altrettanti di verdi, rossi, neri, in varie misure) metterli a marinare con una parte delle erbe, sale e pepe e olio extravergine d'oliva. Preparare una sfoglia di kamut, stenderla in sfoglia sottile, tagliarla a strisce larghe e disporle su una teglia, spennellare con olio extra vergine d’oliva e metterle in forno a 180° per 10 minuti. In un piatto deporre un letto di crema di pomodori,la burrata i pomodorini tagliati, coprire con la sfoglia e decorare con le erbette. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE – Gli chef ci suggeriscono anche di preparare una caprese insolita e super vitaminica alternando i pomodorini di diversi colori e la stracciatella. Condire il tutto con olio extravergine d'oliva, sale, pepe ed erbette fresche.