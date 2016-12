Bacche di Goji e quinoa, per dire stop al colesterolo

LE PROPRIETA' - Le bacche di Goji aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo, i trigliceridi e la pressione sanguigna, il metabolismo, il tono muscolare e la resistenza fisica. Inoltre la quantità di Vitamina C qui contenuta pare sia maggiore di quella presente nelle arance, da sempre l'alimento che automaticamente associamo a questa vitamina.. Vista l'alta concentrazione di carotene e luteina sono ottime alleate per la salute degli occhi.



LA RICETTA: TIMBALLO DI QUINOA CON BACCHE DI GOJI (gentilmente offerta da Il Margutta Ristorarte - Roma) . Sciacquare 200 grammi di quinoa e metterla a lessare in acqua salata, nel frattempo pulire 20 grammi di fave, 150 grammi di taccole, saltarle insieme pochi minuti con scalogno e olio extravergine d'oliva. Lasciare le verdure molto croccanti e aggiustare di sale e pepe. Nel frattempo sbollentare 150 grammi di agretti, scolarli e condirli con olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Preparare un soffritto e aggiungere 80 grammi di bacche di Goji, poi far riposare qualche minuto per far gonfiare le bacche. Quando la quinoa sarà pronta (molto croccante) scolarla e mescolarla alle verdure saltate. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - Le bacche fanno molto bene e hanno anche una consistenza, un sapore e un colore perfetto per essere associato ad uno yogurt bianco. Per rimanere in forma con pochissime calorie.