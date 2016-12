I piselli ci rendono più forti

LE PROPRIETA' - Una porzione di piselli (160 grammi) contiene non meno del 35% del fabbisogno giornaliero di vitamina A: una quantità considerevole, tale da essere fondamentale sia per il sistema immunitario che per la giusta funzionalità degli occhi e della pelle. I piselli sono un leader indiscusso in termini di contenuto di vitamina K, fondamentale per la guarigione delle ferite e per rafforzare le ossa. Importante anche la presenza di potassio e magnesio, utili per il funzionamento del sistema cardiaco, nervoso, e dei muscoli. Inoltre sono un potente antiossidante, anti-aterogeno e anti-senescente.



LA RICETTA: Cheesecake di robiola e caprino con macedonia di piselli (gentilmente offerta da Il Margutta Ristorarte - Roma). Preparare la frolla, stendere l'impasto che dovrà essere alto 1,5 cm e cuocere a 180° per 15 minuti. Lessare una carota, 100 gr di fave, 100 gr di piselli, 100 gr di asparagi, 1/4 di scalogno, lasciandole croccanti, saltarle in padella con olio extravergine d'oliva, aglio o scalogno e rosmarino. Montare 100 grammi di panna e aggiungere 150 grammi di caprino, 70 grammi di robiola e l'erba cipollina tritata grossolanamente. Tagliare a fiammifero due zucchine e saltarle in padella con olio, aglio e menta. Porre la frolla in un disco di circa 7 cm di diametro e aggiungere la crema di formaggio preparata, lasciare freddare e successivamente adagiare la macedonia di verdure sul Cheesecake, guarnire con piccole foglioline di maggiorana oppure timo. LA RICETTA PASSO PER PASSO.



IL CONSIGLIO VELOCE - Per una ricetta velocissima a base di piselli, portateli ad ebollizione in un pentolino e, con un bicchiere di acqua della cottura e un po' di sale. Passate il tutto con il frullatore, per ottenere una vellutata soffice ma ricca di proprietà benefiche.