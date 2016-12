Sesso al top a casa... come in vacanza!

Durante le ferie è facile mostrarsi più seducenti e in vena di malizie. Accade perché abbiamo più tempo da dedicare all'ascolto delle nostre sensazioni: ci sentiamo rilassati e stuzzichiamo il partner con attenzioni inusuali. Se in bocca senti già il sapore amaro del rientro , scopri come trasformare le tue abitudini di coppia con un ritorno alla routine in versione hot .

1 FLIRTA – In vacanza tendiamo a flirtare di più, perché abbiamo tempo, siamo rilassati e più propensi all'amore. Che cosa ne dici di riconquistare il partner anche nella quotidianità? Flirta con lui, ti aiuterà a riscoprire il lato romantico che vi unisce.



2 VOGLIA DI RELAX – Il ritorno alla solita routine non sempre è facile. Punta su una parentesi di tempo tutta per voi, ogni giorno. Dall'aperitivo nel quartiere al film abbracciati sul divano, stare insieme stimola l'intimità.



3 DOCCIA SEXY – Insaponatevi a vicenda e giocate a lavarvi con dolcezza, sarà malizioso e stuzzicante. Se la doccia è troppo piccola per entrambi punta su una maschera da applicarvi a vicenda: un modo per ridere insieme.



4 DAI SUOI – Usa l'occasione di una cena in famiglia per un fugace mordi e fuggi ad alta tensione. Sovvertire le regole e lasciarsi andare a un pizzico di pazzia vi farà tornare adolescenti.



5 AMBIENTE RELAX – L'atmosfera è fondamentale. No al telefono costantemente acceso e alle serate passate a lavorare o pulire. Abbassa le luci e impara a goderti ogni sera un momento di complicità sola con lui.



6 MASSAGGI HOT – Aggiungi qualche goccia di olio essenziale di vaniglia, Neroli, incenso, Ylang Ylang o la sua fragranza preferita a un olio vegetale. Strofina fra le mani e regala al tuo lui un massaggio lentissimo: a fine giornata avrà un effetto rilassante.



7 AD ALTA VOCE – Esprimi la tua passione, aiuterà il partner a sentirti vicina, coinvolta. Un messaggio hot prima che arrivi a casa, un biglietto da infilare in tasca o semplicemente sentire la tua voce durante un momento di intimità sarà liberante e molto erotico.



8 PELLE SCOPERTA – Secondo le ricerche dormire nudi stimola il desiderio e rende più facile il contatto di pelle. Vietato usare il pigiama, aggiungi una coperta in più e goditi l'intimità del suo abbraccio.



9 INTERESSATI – Il sesso inizia nel cervello: quando ci sentiamo amati, considerati e ascoltati cresce il desiderio e aumenta la voglia di stare insieme. Chiedi all'altro come è andata la giornata, aiutalo a sentire che sei presente.



10 BUONA NOTTE – Dormire insieme aumenta la complicità della coppia. Prima che vi addormentiate sfioralo con una carezza e abbraccialo. Secondo gli studi il bacio della buona notte è un'abitudine in calo capace di aumentare la sintonia di coppia.