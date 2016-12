Come affrontare il ritorno dalle ferie

Umore a terra e nervosismo : il rientro dalle ferie non sempre è facile, per questo è importante addolcirlo e trasformarlo in un nuovo inizio. Punta sulla persone positive, le passioni in grado di entusiasmarti e la cura del corpo , che ti aiuterà a sentirti in forma e scattante. Dieci dritte per un rientro col sorriso.

1 A CASA! – Sei di nuovo qui, fra le solite mura. Guardati intorno, respira l'aria di casa e… lasciati andare alla creatività. È il momento giusto per aggiungere un dettaglio intrigante capace di trasformare l'ambiente, per esempio una parete da ridipingere con un colore sgargiante.



2 CALMA – Invece di buttarti subito a capofitto nei soliti orari, prenditi dei piccoli momenti per te stessa. A volte basta un caffè o una passeggiata per ritrovare la propria pace interiore e sorridere alla giornata.



3 CONTI – Mettiti a tavolino a fare un po' di conti. Quanto hai speso durante l'estate? Paga le bollette e le eventuali rate in scadenza. Stabilisci un piano in modo da valutare le prossime spese da affrontare e risparmiare un piccolo budget.



4 RELAX – Regalati un ciclo di massaggi o un abbonamento alle terme: ti sentirai leggera e in forma. Migliora la circolazione e… ha un effetto benessere. Grazie alla sauna e al bagno turco aiuti il corpo a disintossicarsi, l'epidermide diventa più luminosa e abbassi lo stress.



5 LAVORO – Parti con entusiasmo! Un vassoio di cornetti e un caffè con le colleghe sarà un buon giorno dolcissimo per il primo giorno di rientro. Annota i prossimi obiettivi e concorda le cose da fare. Porta idee nuove e non aver paura di mostrare il tuo valore.



6 TAGLIO NETTO – Addio doppie punte e capelli rovinati dal sale: cosa ne dici di un nuovo taglio? Cambiare look aiuta a valorizzare e far emergere lati diversi di sé, una vera e propria iniezione di autostima.



7 ACQUISTA – Cerca una meta low cost di qui a sei mesi e compra un biglietto. Il pensiero di una piccola vacanza o un weekend altrove ti darà energia... e ti permetterà di riscoprire almeno per un attimo il dolce sapore della vacanza, anche se si tratta semplicemente di un paio di giorni lontano dalla solita routine.



8 PROGETTA – Che cosa desideri realizzare nei prossimi mesi? Disegna una mappa concettuale con le tue idee, le cose che ti piacerebbe fare, gli hobby o la nuova attività a cui vorresti dedicarti. Ricorda che per trasformare un sogno in progetto hai bisogno di impegno, mini-obiettivi e organizzazione.



9 AMICI – L'amicizia è una parte importante della vita: trova spazio per questi momenti di condivisione e intimità. L'aperitivo dopo il lavoro, una sagra o la mostra d'arte, trekking domenicale o una cena durante la settimana sono un modo per stare insieme agli amici e godersi il tempo libero.



10 UN'ORA – Trova un'ora al giorno per fare movimento. Considera questo momento la tua valvola di sfogo dalle pressioni della giornata: lo sport rassoda e tonifica il fisico, aiuta a liberare le emozioni, alza i livelli di serotonina amplificando lo stato di benessere.