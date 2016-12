PISCINA - Mai provato in piscina? Chi non ha immaginato di fare l'amore in una grande vasca all'aperto almeno una volta nella vita?

1 PISCINA – La piscina all'aperto stuzzica le fantasie erotiche e favorisce i nuovi incontri, perché in acqua ci sentiamo più liberi, disinvolti e rilassati.



2 AUTO – È un grande classico: fare l'amore in macchina ricorda i tempi dell'adolescenza e dà una scossa alla routine.



3 BOSCO – Una radura fra gli alberi e grandi spazi naturali avvolti nel silenzio, il bosco è un luogo dove riscoprire il piacere dell'intimità a contatto con la natura.



4 MARE – Tuffarsi nell'acqua salata del mare e nuotare fino a uno scoglio lontano, dove lasciarsi andare al brivido della passione con tenerezza e senso del proibito.



5 SPIAGGIA – Secondo le ricerche è il posto preferito dai single: in spiaggia flirtare è più facile, inoltre la vicinanza fisica e la nudità accendono il desiderio.



6 STANZA DA BAGNO – Una cena a casa di amici o conoscenti? Il bagno è perfetto per una breve fuga a due dove riscoprire il gusto del proibito.



7 TAVOLO – Stai cucinando? Fai pausa e coinvolgi il tuo lui in un incontro hot mordi e fuggi fra pentole e mestoli, fare l'amore in cucina sarà elettrizzante.



8 TERME – Dalle terme alla vasca da bagno, fare l'amore nell'acqua è coinvolgente, erotico e capace di dare emozioni profonde.



9 LAVATRICE – Grazie alle vibrazioni e al contesto domestico, fare sesso sulla lavatrice accenderà di malizia la solita routine, scarenando una vera tempesta di passione.



10 DAI SUOI – La cena di famiglia a casa dei suoi nasconde il contesto perfetto per un incontro piccante: stuzzica la sua malizia e… attenzione a non farvi beccare!