Come riaccendere la passione di coppia

1 SEPARATI! – Se recenti studi hanno dimostrato che dormire insieme rafforza la complicità e il legame di coppia, è altrettanto vero che la separazione in certi casi può risultare utile e avere un valore positivo. Conquistare uno spazio per se stessi, fisico e simbolico, ci permetterà di riscoprire il piacere di stare in silenzio, trovare la compagnia di noi stessi, stare a contatto con la propria solitudine. Ecco perché, ogni tanto, scegliere di passare la serata in modo diverso e dormire in due letti separati può accendere la passione e stimolare il desiderio.



2 EFFETTO LONTANANZA – Da quanto non vi allontanate dai soliti posti? Uscire dalla comfort zone rappresentata dalla casa e dalla città in cui vivete avrà un effetto immediato, perché interrompe la routine favorendo la riscoperta di sé attraverso una prospettiva di maggior spontaneità e libertà. Scegliete un posto in grado di solleticare il vostro entusiasmo, oppure entrate in macchina e… guidate senza meta, fino a quando scoprirete un posto bello dove brindare insieme e scambiarvi un bacio sotto le stelle.



3 CAMPING? – Il campeggio evoca la voglia di libertà e ci riporta a contatto con il nostro istinto. Anziché puntare su tende dotate di ogni comfort o camping organizzati (e affollati!), cogli l'occasione per caricare la tenda in auto e dirigervi verso le montagne, il mare o le terme. Camminare mano nella mano al tramonto e svegliarsi all'alba, immersi nella natura, sarà una piacevole sorpresa, in grado di dare scossa alla routine e farvi divertire a più non posso, anche dei contrattempi.



4 HOTEL – In città, ma… fuori casa! Perché non cogliere le opportunità offerte dal web per trascorrere la notte lontano dalle solite abitudini? Con un pizzico di impegno potresti scovare un pacchetto a buon prezzo con massaggio e colazione inclusa. Le sorprese e la capacità di non darsi per scontati rivitalizzano il rapporto e ci fanno scoprire nuovi modi per essere in relazione.



5 SPOGLIATI – Secondo le ricerche dormire nudi aiuta a combattere il calo del desiderio. Ritrova il piacere del contatto di pelle, sarà un'occasione di scoperta e sensualità perché l'epidermide veicola sensazioni profonde. Oli essenziali, luci basse e... un massaggio da farsi a vicenda. La notte non sarà mai stata così dolce.