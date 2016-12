Vuoi stupirlo con un massaggio? Cinque punti sensibili da non dimenticare

1 PIEDI – Poco considerati, i piedi sono il punto perfetto da cui partire per un massaggio rilassante. Prepara un olio naturale da aromatizzare con qualche goccia di olio essenziale alla palmarosa, cannella, Neroli, incenso o mirto. Abbassa le luci e crea un'atmosfera soffusa, aiuterà la mente ad allontanarsi da pensieri e preoccupazioni. Non avere fretta. Scalda le mani strofinando i palmi e dedica tempo alla zona fra un dito e l'altro. Percorri molto lentamente la linea delle caviglie fino al ginocchio e all'interno coscia, dove le sensazioni possono diventare molto intense e coinvolgenti.



2 PANCIA – I centrimetri di pelle fra ombelico e pube costituiscono una zona erogena per gli uomini. Il segreto è effettuare movimenti profondi e non lasciarsi prendere dalla fretta. Per realizzare un rilassamento profondo c'è bisogno di tempo. Alterna carezze a fior di pelle a pressioni più forti, in grado di far percepire all'altro energia, desiderio, passione. Trovarsi sulla stessa lunghezza d'onda è fondamentale, in quanto riesce a creare i presupposti per una comunicazione empatica, ecco perché essere realmente concentrata in ciò che fai ti permetterà di creare un'atmosfera unica.



3 BRACCIA – Effettua una leggera pressione sotto l'ombelico, poi soffermati descrivendo piccoli cerchi e sfioramenti con la punta delle dita o le unghie, in modo leggero. Con una mano torna verso il ginocchio e l'interno coscia: puoi usare l'altra per accarezzare il petto e sfiorare dolcemente il collo. Un punto in grado di scatenare emozioni intense è l'interno del braccio, dove l'epidermide è delicata e il tatto regala sensazioni forti.



4 SCHIENA – Fonte di dolori e contratture, la schiena ha bisogno di attenzione. Spesso arriviamo a fine giornata con un carico di tensione che rischiamo di concentrare nella zona delle spalle. Usa i pollici per massaggiare questa zona con energia e dolcezza, in modo da sciogliere i muscoli: l'olio essenziale alla lavanda dona sollievo immediato a chi soffre di dolori cervicali. Siediti a cavalcioni e percorri la sua schiena lentamente, senza dimenticare la zona dei glutei e dei fianchi. Avrà un effetto rilassante e in grado di stimolare il desiderio.



5 TESTA – Percorri il collo fino alle tempie e con le dita accarezza il cuoio capelluto. Massaggiare la testa dona una profonda sensazione di piacere e aiuterà il tuo lui a liberarsi dalle tensioni della giornata. Dalla nuca spostati verso le orecchie, tira dolcemente i lobi e massaggia l'area attorno. Con un dito premi leggermente al centro della fronte: ha un effetto rilassante e secondo le discipline yoga stimola i centri della memoria. Concentrati su zigomi, labbra, collo. Effettua movimenti leggeri e delicati. Il tuo massaggio diventerà una carezza capace di far dimenticare le preoccupazioni e avvolgere il partner in una magia primordiale.