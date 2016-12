Che piacere, questi piedi!

07:00 - Quando accade ci coglie di sorpresa: siamo in intimità con lui, l’atmosfera si fa incandescente e lui inaugura i preliminari con dolci coccole sui…piedi! Carezze se non addirittura baci che ci imbarazzano, prima ancora di procurarci piacere. Che gli uomini siano attratti dai piedi femminili lo abbiamo sempre saputo, ma ammirarli è un conto, renderli “partecipi” del gioco sessuale un altro.

“L’importante è che non diventino protagonisti – spiega la psicosessuologa Marinella Cozzolino – perché se lo fossero entreremmo nel campo della patologia: invece quando resta un surplus del rapporto sessuale, l’attrazione per i piedi è un aspetto assolutamente normale della sessualità maschile, che si aggiunge al desiderio. Pare tuttavia che la predilezione per i piedi femminili negli ultimi anni sia esplosa, merito probabilmente delle scarpe che ne esaltano forma e angolosità. La moda però da sola non basta a spiegare un fenomeno collegato alla psiche maschile. “A differenza del pube e del seno, i piedi non sono direttamente legati all'eros – spiega l’esperta – in termini tecnici si dice che sono organi sessuali secondari.



Concentrarsi sui piedi, cioè su una parte del corpo che non comunica esplicitamente sesso, è un modo di reagire da parte degli uomini a un bombardamento di messaggi erotici diretti. Alcuni sono anche spaventati da una sessualità urlata e ostentata. Ecco che preferiscono partire dai piedi per iniziare un approccio sessuale e - perché no? - fantasticare sul corpo femminile”



Provare attrazione per piedi di una donna è come recuperare il mistero femminile, e scoprire una parte segreta di lei. Il punto è che per molte donne lasciare che il partner accarezzi e baci i piedi è imbarazzante. Per non parlare della richiesta di usarli in qualche gioco sessuale. “Rassicuriamo le donne che anche questa reazione è normale: i piedi rimandano all’idea di sporco perché a contatto con la terra. Un tempo erano considerati poco nobili, tanto che mostrarli faceva parte di un malcostume che la donna non doveva mai osservare.



Sono passati secoli da questi condizionamenti culturali, eppure a causa dei tragitti misteriosi compiuti dal DNA collettivo, resistono ancora. Rompere il tabù permetterebbe di aprirsi alla conoscenza di un nuovo aspetto del piacere, che fa bene al sesso e allo spirito. “Non sottovalutiamo il fatto che i piedi sono molto sensibili e possono regalare piacevoli sorprese: il solletico si sente soprattutto qui e sui fianchi, a riprova del fatto che sono zone molto innervate. Se siamo affaticate ci basta un pediluvio in acqua e sali profumati ad alleviare la tensione, no?” – conclude la psicosessuologa.