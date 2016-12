Una doccia insieme risveglia l'eros d'estate

1 PREPARA L'ATMOSFERA – Abbassa le luci e crea un ambiente rilassante: l'atmosfera giusta ti aiuterà ad abbandonare i pensieri della giornata e stuzzicare l'eros favorendo le emozioni.



2 ANTI CALDO – L'olio essenziale di salvia si rivela un rimedio naturale utile per chi soffre di sudorazione abbondante. In alternativa punta su eucalipto, menta e pompelmo, rinfrescanti e in grado di dare la sveglia al buon umore.



3 OLI PROFUMATI – Prepara un olio aromatizzato per un massaggio hot. Ti basta versare alcune gocce di olio essenziale in un olio vegetale: ottimo l'olio di cocco, profumato e intenso, avocado o riso, leggerissimo.



4 ILLUMINAZIONE – Le luci costituiscono un ingrediente fondamentale in una serata romantica. Accendi candele e incenso, perfetto contro le zanzare. In alternativa, illumina la stanza vicina e socchiudi la porta in modo da godere della penombra.



5 IN HOTEL – Dormire lontani da casa accende la fantasia e dà una svolta alla routine. Siete appena arrivati in hotel? Trascinalo sotto la doccia, sarà un'ottima occasione per rinfrescarsi e… recuperare ore di passione grazie al tempo libero.



6 SAPONI – Lavarsi a vicenda è sexy e contribuisce all'intimità della coppia. Scegli un sapone dal profumo particolare, avvolgente e sensuale. In alternativa, versa alcune gocce del tuo olio essenziale preferito in un detergente neutro.



7 SPUGNA NATURALE – Che spugna utilizzi di solito? Procuratene una naturale, sarà una carezza meravigliosamente piacevole per la pelle.



8 GIOCHI EROTICI – I sex toys waterproof stimolano il desiderio e immergono la coppia in un'atmosfera ludica. Cogli l'occasione per fare un regalo speciale al partner.



9 MASSAGGIO HOT – Usa una spugna per massaggiare il corpo del partner, dalle caviglia alla testa. Evita di avere fretta e dedicati a ogni punto del corpo. Sarà un modo per coccolarsi e ritrovare il contatto di pelle.



10 MUSICA – Cosa ne dici di una colonna sonora pensata per il momento? Prepara una playlist con le vostre canzoni preferite, lo sorprenderai con un pensiero dolcissimo.