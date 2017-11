Torino, "Vero Amore" alla Gam: in mostra la Pop art italiana

Torino, la mostra Vero Amore alla Gam Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In esposizione le opere di diversi artisti tra cui Franco Angeli, Mario Ceroli, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Sergio Lombardo, Fabio Mauri, Pino Pascali, Salvatore Scarpitta, Mario Schifano. Ma anche opere di Antonio Carena, Piero Gilardi, Aldo Mondino, Ugo Nespolo, Michelangelo Pistoletto. Inoltre per la prima volta viene presentato al pubblico l'opera Simboli del Concilio (1965) di Ezio Gribaudo che l'artista torinese ha donato al museo nel 2017.



La Pop Art è una corrente artistica che emerge tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 negli Stati Uniti e in Inghiletrra. La "popular art" nasce come reazione degli artisti alla società consumistica basata sulla pubblicità e sui mass media. E' così che i primi rappresentanti di questa nuova corrente adottano un tipo di figurazione volta a imitare volontariamente il linguaggio pubblicitario. Anche in Italia si sviluppano presto correnti parallele. Di recente la critica è tornata a soffermarsi sul fenomeno andando a cercare da un lato corrispondenze dirette tra la pop art americana e gli influssi sul suolo italiano, dall'altro andando a studiare la provenienza culturale degli esponenti dell'arte popolare in Italia.



Vero Amore

Gam (Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea), Torino

fino al 26 febbraio 2018

Info http://www.gamtorino.it/it