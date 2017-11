La bipolarità spiegata con un fumetto: "La mia ciclotimia ha la coda rossa"

Nel cervello di Lou Lubie vive una piccola volpe rossa, selvaggia e dispettosa, che le fa cambiare umore molto spesso. È così che la scrittrice francese vede il suo disturbo: la ciclotimia. Dopo anni difficili Lou ha imparato a domare l'imprevedibile creatura con cui è costretta a convivere. Ora il suo viaggio introspettivo è diventato una graphic novel: "La mia ciclotimia ha la coda rossa" (ComicOut, pp. 144, euro 14,90). Un fumetto ironico ma con solide basi scientifiche che nasce per confortare chi soffre dello stesso disturbo e per abbattere il tabù che circonda il disturbo bipolare.