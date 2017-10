30 ottobre 2017 12:56 Mondadori Oscar Ink, sei nuovi fumetti arrivano in libreria Questi i titoli: Loop, Indeh, Il vangelo del coyote, La soffitta, House of Penance e Il castello delle stelle

Oscar Ink, la collana Mondadori dedicata ai fumetti e alle graphic novel, porta in libreria sei nuovi titoli: Loop di Simon Stålenhag (pp. 136, euro 25), Indeh di Ethan Hawke e Greg Ruth (pp. 248, euro 20), Il vangelo del coyote di Gianluca Morozzi, Giuseppe Camuncoli e Michele Petrucci (pp. 128, euro 17), La soffitta di Pasquale Todisco e Gabriele Di Benedetto (pp.72, euro 18), House of Penance di Peter J. Tomasi (pp. 176, euro 22) e Il castello delle stelle di Alex Alice (pp. 160, euro 24)

LoopUna raccolta di dipinti iperreaslistici che mostrano la Svezia suburbana degli anni Ottanta. La graphic novel di Simon Stålenhag combina l'innocenza infantile dei bambini di Niccolò Ammaniti con le atmosfere da fiction scientifica un po' vintage di Stanger Things. La storia narra la vita quotidiana di un gruppo di ragazzini che si trovano a vivere nella zona del lago Mälaren vent'anni dopo la costruzione del "Loop". Si tratta del più grande acceleratore di particelle del mondo: un’enorme struttura circolare sotterranea che si estende per decine di chilometri. Una gigantasca costruzione, voluta dal governo svedese, che sconvolse negli anni '50 il paesaggio e la vita degli abitanti dell'area suburbana in cui l'impianto fu installato.

IndehSiamo nel 1872: la Nazione di Apache è dilaniata da decenni di guerre. A un certo punto arriva un giovane pieno di coraggio, Goyahkla, che sembra riportare una speranza di pace. Chissà se sarà duratura...



Il vangelo del coyote - Due ragazzine annoiate, Skoda e Liù, trovano in un film l’ispirazione per un passatempo crudele e perverso. Un professore nasconde in cantina un profondo segreto. Due storie parallele, ideate da Giuseppe Camuncoli, Michele Petrucci e Gianluca Morozzi, che finiscono per convergere in un climax di agghiacciante follia. Un fumetto tra horror e commedia che sconvolgerà i lettori.

La soffittaUna graphic novel dal sapore inquietante che va indagare l'oscuro abisso della mente umana. Pasquale Todisco e Gabriele Di Benedetto raccontano una storia angosciante tra intolleranze alimentari, ossessioni, messe nere, alieni ed esperimenti non autorizzati.

House of PenancePeter J. Tomasi illustra la storia di Sarah Winchester, vedova di William Winchester, inventore dell’omonima carabina a ripetizione, l’arma più letale del XIX secolo. Il vero protagonista però è il senso di colpa di Sarah. La donna è devastata dalla consapevolezza che la fortuna ereditata dal marito deriva dalla vendita di uno strumento di morte. Garth Ennis ha commentato la graphic novel: "Questo racconto splendido e inquietante, magistralmente costruito, vi perseguiterà a lungo".



Il castello delle stelleAmbientato nel 1868 il fumetto di Alex Alice racconta il viaggio di Séraphin alla ricerca della madre: l'esploratrice Claire Dulac, dispersa. Il giovane si troverà a volare oltre il blu del cielo, lì dove l'aria si fa sottile. Il lettore verrà trasportato nel XIX secolo, nell'epoca del progresso, quando per mare e per terra gli esploratori viaggiavano dall'Antartide all'Africa per espandere i confini del mondo allora conosciuto