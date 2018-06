"Caldaje": il nuovo webcomic di Zerocalcare e Bevilacqua

Si chiama "Il phon aveva una parrucca" ed è il primo capitolo di " Caldaje ": il nuovo webcomic di Zerocalcare e Giacomo Bevilacqua. L'autore di "Macerie prime" e quello della serie "A Panda piace" hanno unito i loro talenti e hanno lanciato online un graphic novel a puntate precisando ai lettori, con la solita ironia, che l'uno non è resposabile di ciò che scrive o disegna l'altro.

"Bevilacqua non si assume responsabilità sulle cose che scriverà e disegnerà Zerocalcare, così come Zerocalcare non si assume responsabilità sulle cose che scriverà e disegnerà Bevilacqua", hanno scritto sul sito ufficiale di "Caldaje" dove man mano verranno pubblicate tutte le puntate. Ogni capitolo sarà composto da una decina di tavole e sarà realizzato, di volta in volta, dall'uno o dall'altro. L'idea è di creare una sorta di botta e risposta tra i due fumettisti. Il primo capitolo, già online, è a firma di Bevilacqua.



I due artisti avevano anticipato l'idea del progetto con un "misterioso" post su Facebook che aveva fatto incuriosire i fan e poi l'hanno presentato ufficialmente durante una conferenza all'Arf! Festival 2018.