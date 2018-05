"Macerie prime sei mesi dopo", in libreria il sequel di Zerocalcare

Per il lettore sono passati sei mesi, così come per i personaggi della storia che da sei mesi appunto non si vedono e non si sentono. Intanto è nato il figlio di Cinghiale, uno dei protagonisti. Gli amici si riavvicinano, ma niente è più come prima. I rapporti si lacerano, la precarietà domina le loro vite, cambiano gli equilibri. Esisteste una soluzione? Come sarà andato il bando a cui erano legate tante speranze? E il processo a carico di Secco? La risposta è contenuta nelle 192 pagine che compongono il graphic novel.



Il libro esce il 7 maggio e nello stesso giorno viene presentato a Roma. Poi, per più di un mese, Zerocalcare girerà le principali città italiane per presentare il suo nuovo volume: il 9 maggio sarà a Milano, poi dall'11 al 13 a Torino dove parteciperà al Salone del libro. Il tour si concluderà il 16 giugno a Savona Comics Corner, passando per Napoli, Bari, Bologna, Firenze, Palermo e Genova.



Ecco in anteprima su Tgcom24 alcune tavole del graphic novel: