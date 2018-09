Torna il festival culinario “Noi le chiamiAMO Chiocciole”

A partire da venerdì 28 settembre e fino a lunedì 1° ottobre si terrà a Cherasco , in provincia di Cuneo , il 47° Incontro Internazionale di Elicicoltura e il 13° Festival della Chiocciola in Cucina . La kermesse per la prima volta avrà luogo in una nuova location: al Palachiocciola , fuori dalle mura di Cherasco dove si svolgeva solitamente. La storica piazza della cittadina cuneese era infatti troppo piccola per contenere un evento di tale portata. Quest’anno un contesto più adatto ed un grande ambiente permetteranno a tutti i visitatori di fruire al meglio dei tanti appuntamenti ed opportunità offerti della manifestazione.

Chiocciole in festa...e in tutte le salse Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Protagonista indiscussa di questo festival è la lumaca, o chiocciola, il cui utilizzo in cucina potrebbe far storcere il naso a molti. Forse non tutti sanno che gli uomini mangiano le lumache da molto tempo, potremmo dire praticamente da sempre.



L’elicicoltura invece, ovvero l'allevamento di chiocciole per scopi gastronomici, è una pratica che è stata riconosciuta dagli enti pubblici e istituzionali solo recentemente. Il festival restituisce a questa realtà la sua importanza e il suo spazio espositivo: un evento dedicato a tutti gli operatori, gli appassionati ed i curiosi, con l’opportunità di dare un’occhiata al settore dal suo interno e mostrare l’incredibile capacità dello stesso di rinnovarsi ed arricchirsi. Un ambiente da sempre legato alla tradizione e alla sostenibilità ambientale, ma al contempo dinamico, che spazia tra tanti campi, dal cibo al benessere della persona.



Quattro giorni di chiocciole in tutte le salse e per tutti i gusti: street food dai mille sapori, aperitivi, inedite preparazioni culinarie preparate dagli chef ( con grandi nomi della cucina regionale quali Francesco Oberto dello stellato “Da Francesco” e Paolo Meneguz del “FRE” di Monforte d’Alba), laboratori per grandi e piccini, ma anche un angolo beauty: la bava di lumaca rappresenta infatti un alleato fondamentale per la cura della pelle grazie alle sue preziose proprietà idratanti e lenitive. Sabato 26 e domenica 30 sarà possibile, su prenotazione, provare i trattamenti viso e corpo della linea S’agapó alla bava di lumaca e al veleno d’api.



Il festival prevede anche tanto intrattenimento, con spettacoli di danza, performance musicali, esibizioni con i cavalli; il 30 settembre sarà presente Marco Berry che si esibirà in uno spettacolo imperdibile.



Non mancheranno nemmeno i momenti di solidarietà: sarà infatti possibile acquistare i biglietti della lotteria benefica per la Marco Berry Onlus Magic For Children al prezzo di 2.50 euro (biglietti acquistabili scrivendo a info@istitutodielicicoltura.com; per info www.istitutodielicicoltura.it) e provare a vincere uno dei 6 fantastici premi a tema chiocciole messi in palio.



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it