Terra Madre Salone del Gusto: cibo per il cambiamento

Il tema di questa nuova edizione è Food For Change, cibo per il cambiamento. La scelta del cibo che consumiamo e acquistiamo influisce sul mondo che ci circonda e iniziare con piccoli passi a cambiare le nostre abitudini ed essere consumatori più consapevoli è uno dei potenti strumenti che abbiamo a disposizione per iniziare una rivoluzione lenta, pacifica e globale. Si può cambiare il mondo, cominciando dai piccoli gesti quotidiani che compiamo come la scelta delle materie prima che portiamo sulle nostre tavole: se ognuno di noi lo facesse, potremmo iniziare a vedere gli effetti sulla qualità e salubrità dei prodotti, sulla tutela degli ecosistemi e della biodiversità, sui mercati globali e la distribuzione delle risorse.



Cibo buono, sano, pulito e giusto per tutti: questo l’intento di Terra Madre 2018 e oggetto di forum e conferenze. Un evento che non sarà limitato alla sola città di Torino, ma che si diffonderà in tutto il Piemonte.



Con il bando Io sono Terra Madre sono oltre 150 gli eventi organizzati da enti e associazioni che coinvolgono tantissimi quartieri, a partire da Mirafiori e San Salvario. Molteplici inoltre le attività organizzate da Slow Food al di fuori del Lingotto: tante le proposte culturali arrivate dai diversi quartieri; saranno infatti più di 100 gli appuntamenti consultabili nel calendario degli eventi in programma nel Terra Madre IN che si aggiungeranno a quelle già citate del bando Io sono Terra Madre.



Tra le più grandi novità di questa edizione ci sono le cinque aree tematiche #foodforchange, tenute presso Lingotto Fiere e Oval, e le cucine di strada e le birre artigianali, allestite nello spazio antistante l’Oval, in modo che i visitatori possano fruirne anche dopo la chiusura serale dei padiglioni del grande Mercato italiano e internazionale.



Il programma completo, le ultime notizie e la possibilità di riservare gli appuntamenti su prenotazione sono su www.salonedelgusto.it.



Torino, 20-24 settembre 2018; dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 24, il lunedì dalle 10 alle 19 È possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it fino alle ore 24:00 del 19 settembre 2018. Costo del biglietto: 5 € per gli acquisti online (+ 1 euro di prevendita); 10 € per gli acquisti in biglietteria; 20 € per gli abbonamenti online (+ 2,50 euro di prevendita), che garantiscono l’accesso per tutti i cinque giorni dell’evento



Di Indira Fassioni