Pescheria con Cottura: il Mediterraneo a Milano

Mangiare dell’ottimo e freschissimo pesce a Milano, si può. Lo testimoniano i numerosi ristoranti che hanno aperto negli ultimi tempi in città e che, con le formule più originali, portano in tavola pesce fresco e di qualità. L’ultimo, in ordine di apparizione, è Pescheria con Cottura , che ha aperto i battenti lo scorso giugno in quello che sta diventando il nuovo Distretto dell’Enogastronomia , tra Eataly e Corso Como. Esattamente in via Tito Speri 7 . Pescheria con Cottura è un ristorante “ banco-centrico ", perché tutto è organizzato attorno al banco della Pescheria , dal quale è possibile scoprire il pescato del giorno e le proposte della cucina, effettuare la propria scelta e ordinare il proprio pasto.

L’idea parte da lontano, viene dalla Puglia, e si deve al giovane imprenditore Fabio Ingrosso, che per il suo locale si è ispirato alla tradizione dei “fornelli di Cisternino”, locali tipici del territorio pugliese, dove si sceglie la carne direttamente dal banco del macellaio che poi viene cotta nei tipici forni a pietra. Da questa immagine è nata quindi la prima Pescheria, a Lecce, e il suo successo ha spinto Fabio a pensare di portare lo stesso modello a Milano, scegliendo però di reinterpretare l’idea del ristorante salentino in stile meneghino, creando un ambiente “urban-chic” e dal sapore vintage ed elegante (ma non formale) dove il cliente può sentirsi immediatamente a proprio agio. Se a Lecce dominano i colori accesi che ricordano il mare, le vacanze e l’estate, nel locale milanese si è optato per toni più cupi, raffinati, che evocano i cieli e le campagne lombarde di ieri e di oggi, e un arredamento in stile moderno con accenni al classico, con alcuni pezzi di arredamento autentici dal gusto deliziosamente retrò.

La cucina, quasi totalmente a vista, è al contrario un concentrato di alta tecnologia, a partire dal forno ad alta pressione che consente al giovane chef Rocco Costantini di offrire una cucina espressa al 100%, ottenendo cotture perfette in una frazione di tempo.

Il viaggio a bordo di Pescheria con Cottura attraverso il Mediterraneo (dalla Grecia alla Turchia, dall’Italia alle isole lontane) continua poi con i vini, 120 etichette italiane e straniere e con i distillati e le raffinatissime miscele esotiche – che compongono una “drink list” inedita elaborata in collaborazione con lo chef Fabio Bacchi e la wine consultant Valentina Rizzi – del cocktail bar. Dulcis in fundo, i dolci (fatti in casa), che sono un omaggio alla tradizione italiana, e il caffè, offerto e servito al tavolo, ancora fumante, dentro a una classica Moka.

Ma da Pescheria con Cottura ci si può fermare anche solo per un drink al volo, o un aperitivo (a base di sfiziosi finger food di pesce crudo e cotto, che naturalmente cambiano ogni giorno in funzione del pescato), grazie all’apposita area lounge. Consigliatissimo se amate il pesce, la cucina di qualità, e gli ambienti moderni dove tutto è curato nei minimi dettagli.



Pescheria con Cottura - Via Tito Speri 7 - 20154 Milano - Tel. 02 6572301



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it