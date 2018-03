Sapori di Lombardia: gita in Oltrepò con gusto

L’Enoteca Regionale ha sede a Broni, un piccolo comune in provincia di Pavia, e ha lo scopo di promuovere e valorizzare le produzioni enologiche e alimentari locali, che portano con orgoglio in giro per il mondo il marchio della qualità Made in Italy. Con l’intento di creare una cultura del vino e del buon cibo, l’Enoteca dedica una rassegna di tre weekend che con cadenza mensile ci conducono alla scoperta delle pietre miliari della cucina regionale lombarda. Il primo weekend, tenutosi l’ultima settima di febbraio, è stato dedicato all’oca di Lomellina.



La manifestazione prosegue a marzo con il secondo weekend, quando sabato 10 e domenica 11 il protagonista indiscusso sarà il cioccolato. Il weekend si aprirà con dimostrazioni e tecniche di lavorazione eseguite dal Maestro Pasticcere Domenico Spadafora, seguite con la cena a tema tutto cioccolato, mentre la domenica sarà animata dal Broni Cioccovillage con degustazioni, show-cooking, laboratori e animazioni per bambini. Nel pomeriggio l’Enoteca sarà sede delle degustazioni “Vino e cioccolato”.



L’ultima tappa di questo percorso sarà ad aprile con il terzo weekend dedicato alla scoperta dei sapori del Parco del Ticino. Sabato 21 si terrà la cena Scrigno di ricchezze enogastronomiche e domenica 22 chiude il cerchio con degustazioni e vendita dei Prodotti del Parco del Ticino.



Manifestazione ideali per chi vuole dedicarsi alla scoperta dei sapori tradizionali regionali, perché la conoscenza del territorio passa anche attraverso i prodotti enogastronomici locali, per vivere appieno tutto il gusto della Lombardia.



Per informazioni: Sapori di Lombardia -Enoteca Regionale di Broni - Via Cassino Po, Broni (Pv)

Weekend 10-11 Marzo 2018: “Il cioccolato cibo degli dei, dall’antipasto al dolce”

Terzo weekend 21-22 Aprile 2018: “Il Parco del Ticino, scrigno di ricchezze enogastronomiche”

Prenotazioni: 0385 833820; 338 5065612; 347 7264448



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it