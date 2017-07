DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 90'

PREPARAZIONE PORZIONI per 8 persone

Le chiacchiere o frappe sono dei dolcetti fritti tipici del periodo di Carnevale. In ogni regione d’Italia assumono un nome e qualche caratteristica diversa, per forma o ingredienti. Le chiacchiere sono realizzate con un impasto neutro e facile da realizzare, da cui si ricavano rettangoli di pasta incrociati su sé stessi. Le chiacchiere possono essere aromatizzate con un liquore a piacere in sostituzione del vino bianco e, una volta fredde, vanno spolverizzate di abbondante zucchero a velo.