Panna cotta al basilico

Ingredienti (per 8 porzioni):

500g di panna fresca

120g di zucchero

80g di latte

10g di gelatina in fogli

20g di basilico fresco

250g di frutti di bosco surgelati

2 cucchiai di zucchero a velo



Procedimento:

In una casseruola portate ad ebollizione la panna con lo zucchero e togliete dal fuoco, mettete in infusione le foglie di basilico nella panna bollente per almeno 10 minuti prima di filtrarle.



Ammollate i fogli di gelatina in acqua fredda per 5 minuti e scioglieteli nel latte caldo, aggiungete il latte e la gelatina nella panna aromatizzata e dopo aver mescolato bene dividete il composto in monoporzioni utilizzando uno stampo per muffin in silicone (in alternativa si possono riempire dei bicchieri di vetro per poi servirvi la panna cotta direttamente senza sformarla) e riponete in frigorifero per almeno 5 ore o, meglio, tutta la notte.



Preparate la salsa ai frutti di bosco mettendo in una padella i frutti di bosco ancora surgelati con due cucchiai di zucchero a velo, fate cuocere pochi minuti fino a formare una composta leggera e lasciate raffreddare.



Servite la panna cotta con la salsa ai frutti di bosco e decorata con una foglia di basilico.



Segui la videoricetta su: www.strabuonosolocosebuone.it