Mousse al caffè

Ci vorranno pochi minuti per preparare questa deliziosa e freschissima mousse, senza uova e senza cottura, l’ideale per un fine pasto con i fiocchi!



Ingredienti: (per 4 porzioni)



180g di mascarpone

2 tazzine di caffè freddo

250g di panna fresca

70g di zucchero a velo

Cioccolato fondente per decorare



Procedimento:



Mescolare il mascarpone con il caffè fino a farlo incorporare completamente; nel frattempo montare la panna aggiungendo lo zucchero poco alla volta. Utilizzare un paio di cucchiai di panna per stemperare la crema di mascarpone e caffè prima di unirla completamente alla panna. Incorporare delicatamente mescolando dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

Dividere le porzioni nei bicchierini e riporre in frigorifero per 2/3 ore prima di servire. Servire le mousse fredde decorate con scaglie di cioccolato fondente



NB: se avete intenzione di servire la mousse durante una cena, abbiate cura di utilizzare il caffè decaffeinato in modo che nessuno dei vostri ospiti debba rinunciare al dessert!



Segui la videoricetta su Strabuono – Solo Cose Buone (www.strabuonosolocosebuone.it)