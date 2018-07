Torta senza bilancia alla frutta

Ingredienti:



1 vasetto (125g) di yogurt alla frutta

2 vasetti (175g) di zucchero

3 vasetti (200g) di farina 00

¾ di vasetto (60g) di olio di semi

3 vasetti di frutta mista a pezzettini

3 uova intere

1 bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Zucchero a velo per decorare



Procedimento:

In una ciotola mescolare tutti gli ingredienti ad eccezione della frutta fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo, per ultimo unire la frutta mescolandola velocemente; trasferire in uno stampo a cerniera unto ed infarinato ed infornare per 35/40 minuti a 165°.



NB: questa torta può avere infinite varianti di gusto solo cambiando la combinazione di frutti utilizzati o il tipo di yogurt utilizzato come base.



