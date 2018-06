Vercelli, gioielliera riceve 1800 rose: "Non so ancora se uscirò con lui"

Ha ricevuto qualcosa come 1.800 rose. Le ultime sono gialle. E anche se quello rappresenta il colore della gelosia per una volta pare che non sia quello il vero significato. Stavolta sembra che si tratti "solo" di uno spasimante. E' successo a Benedetta Ferraris, proprietaria di una gioielleria di Vercelli che l'8 giugno ha postato un video su Facebook, dove mostra il negozio invaso dai fiori. Sembra che la donna conosca l'identità del misterioso mittente, ma per ora non rivela altro. Nemmeno se ci sarà un primo appuntamento.