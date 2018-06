La promessa azzardata da giovani: "Se arriviamo single a 50 anni ci sposiamo" | Usa, matrimonio tra amici storici

"Ci siamo conosciuti al Liceo Sant'Agnese di Saint Paul, l'ultimo anno ci siamo anche frequentati. Dopo la scuola però ognuno ha preso la propria strada, ma siamo rimasti in buoni rapporti", ha raccontato Kimberley allo StarTribune. I due hanno sempre continuato a sentirsi per telefono e a raccontarsi le rispettive storie d'amore. Proprio durante una di queste telefonate si sono fatti la "promessa" di sposarsi se fossero rimasti single a 50 anni. "Se tu non sarai sposato e io non sarò sposata, ci sposiamo tra di noi", aveva detto la donna. E Ron aveva risposto: "Affare fatto". Nessuno però avrebbe mai immaginato che sarebbe successo davvero.



Nei 37 anni in cui sono stati migliori amici, Ron si è sposato, così come Kimberley che ha avuto anche due figli. Ma non hanno mai perso i contatti. Ron ha persino badato ai figli di Kimberley quando erano piccoli e la donna aveva impegni. Mentre Kimberley è stata molto vicina a Ron quando è finito il suo matrimonio. "Ci siamo sempre stati l'uno per l'altra", ha detto la donna.



L'amicizia si è trasformata in qualcosa di più nel 2016, quando i due sono andati insieme a un festival a Roseville. E' stata Kimberley a fare il primo passo, gli ha chiesto: "Che ne pensi se ci proviamo di nuovo?". L'uomo ha avuto un attimo di esitazione: aveva paura di perdere la sua migliore amica se le cose tra loro fossero andate male. Alla fine però hanno deciso di provarci. Pochi mesi dopo è arrivata la proposta di matrimonio. Kimberley ha detto subito "sì" e sono convolati a nozze a inizio giugno.



Durante la cerimonia lo sposo ha detto davanti a tutti: "Siamo stati amici, ci siamo innamorati e poi siamo tornati amici. Ci siamo presi sempre cura l'uno dell'altra. Ma in realtà io non ho mai smesso di amarla, perché è una donna meravigliosa". Per Kimberley invece l'unico rammarico è di non aver fatto il grande passo prima. Kayla, la figlia della donna che è stata damigella d'onore al matrimonio, ha detto: "Le persone che sono destinate a stare insieme si troveranno sempre. Possono volerci 37 anni, ma alla fine succederà".