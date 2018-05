Svizzera: migliori amici si perdono, si rincontrano e si sposano dopo 30 anni

Quando erano piccoli Leo e Kathleen erano migliori amici, frequentavano lo stesso asilo in Svizzera e anche dopo scuola giocavano sempre insieme. All'improvviso però la loro amicizia si è interrotta: i genitori di Leo hanno deciso di trasferirsi in Pennsylvania (Usa), lui aveva solo 5 anni e lei 4. Ma come dice una celebre canzone: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". E così è stato per Leo e Kathleen che dopo più di vent'anni si sono rincontrati, innamorati e ora hanno coronato il loro sogno d'amore con il matrimonio.

"Leo era il mio amore d'infanzia, mi ricordo che stavamo sempre insieme", racconta Kathleen allo Swns. Poi Leo però si è trasferito negli Stati Uniti con la famiglia e per trent'anni i due hanno vissuto in continenti diversi. Col tempo hanno anche perso i contatti, ma quando nel 2009 è morta la mamma di Leo, la ragazza lo ha chiamato per fargli le condoglianze.



"Da quel momento ci siamo sentiti praticamente tutti i giorni, ma eravamo entrambi fidanzati quindi erano sms amichevoli", dice Leo. "Un giorno però mi ricordo che lei mi ha chiesto cosa sarebbe successo se io fossi rimasto in Svizzera, io le ho risposto che probabilmente saremmo finiti insieme". Qualche tempo dopo Kathleen è volata a Philadephia ed è stato amore a prima vista. "Nel frattempo ci siamo lasciati con i rispettivi partner, tra noi è scattata subito la scintilla". Per nove anni i due hanno vissuto una storia d'amore a distanza. "E' stato difficile - ammettono - ma siamo stati tenaci perché non immaginavamo più le nostre vite senza l'altro".



Ora Leo e Kathleen hanno coronato il loro sogno d'amore e si sono detti sì all'altare. Sarà Leo a raggiungere Kathleen in Svizzera per iniziare finalmente una vita insieme. "Non vedo l'ora, è un momento che ho atteso per anni. Quando guardo quelle vecchie foto mi sembra tutto così surreale", conclude il neo-sposo.