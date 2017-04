Padova, 33enne brasiliana travolta e uccisa a pochi giorni dal matrimonio

E' morta sull'asfalto, a una settimana dalle nozze. Patricia era arrivata in Italia dal Brasile e tra pochi giorni avrebbe detto sì al suo Carlos, con il quale aveva deciso di trascorrere il resto della sua vita a Padova , dove i due vivevano. Ma il progetto è andato in fumo in una notte d'aprile, quando un'auto l'ha investita e uccisa mentre stava attraversando la strada su un tratto buio e isolato.

Patricia De Sena Cruz, 33 anni, stava tornando a casa dopo una cena in compagnia di amici, in auto con il fidanzato. All'improvviso ha avvertito un malore e, racconta "Il Mattino" di Padova, ha chiesto al compagno di accostare l'auto. I due erano sulla Strada dei Vivai, nel tratto compreso tra i comuni padovani di Piove di Sacco e Sant'Angelo di Piove. Erano in un punto buio, poco lontano dall'autovelox fisso. Forse disorientata dal malore, senza un motivo, la donna ha attraversato. Dopo essersi fermato in una piazzola, Carlos si era distratto un attimo e aveva perso di vista la sua Patricia. Sono bastati pochi secondi perché accadesse la tragedia, come lo stesso fidanzato ha raccontato poi alle forze dell'ordine.



In quel tratto le macchine viaggiano ad alta velocità. Prima è arrivata una vettura che è riuscita a frenare. Ma è stata sorpassata da una seconda, una Fiat Brava, che ha investito la ragazza per poi sbandare e andare contro la Punto di Carlos, ancora ferma.



A confermare che le cose sono andate così è stato anche un camionista che stava passando a quell'ora. L'uomo alla guida dell'auto che ha travolto la ragazza, risultato negativo all'alcotest, è ora indagato per omicidio stradale. La donna è stata soccorsa dal 118, ma era troppo tardi. Inutili i tentativi del personale medico di rianimarla. Patricia è morta sul colpo.