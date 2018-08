Viareggio, a 10 anni dona i capelli ai bambini malati di cancro

Una bambina di Viareggio di soli 10 anni si è tagliata i capelli per donarli ai bambini malati di cancro. Dopo averli fatti crescere per 4 anni, la piccola ha raccolto la chioma in una treccia e l'ha tagliata. "Ciao, mi chiamo Alba e mi sono tagliata i capelli a caschetto proprio per te, vuoi diventare la mia amica di penna? Ti auguro di guarire presto", ha scritto alla coetanea che riceverà la parrucca. La piccola è diventata calva a causa della chemio.