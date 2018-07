28 luglio 2018 08:26 Gb, presentatrice Bbc malata di cancro scrive un libro per il figlio di due anni Rachael Bland, giornalista gallese, sta preparando un volume dedicato al suo bambino. "Voglio che si ricordi di me", spiega la donna 40enne

Rachael Bland, 40 anni, presentatrice della Bbc, ha deciso di scrivere un libro dedicato al figlio, dal titolo "For Fred". La giornalista, nata in Galles, ha iniziato a lavorare sul volume dopo che nel 2016 le è stato diagnosticato un cancro al seno. Nonostante diverse terapie nel corso dei mesi, la Bland ha scoperto di essere in una fase terminale della malattia. Per questo ha pensato di preparare un'opera per il suo bambino. "Voglio che si ricordi di me", ha spiegato la donna.

Con questo libro, la giornalista vuole far conoscere la sua vita al figlio, quando questi crescerà. "Si trova in un'età in cui non ricorderà molto di me - ha detto la Bland (nata Hodges) parlando del bimbo, avuto dal collega Steve Bland - voglio solo raccontargli qualcosa, in modo che lui abbia una qualche idea di me in futuro".